Vecinos de Ushuaia denuncian que un pitbull suelto mató a otro perro y sigue libre

Vecinos de Ushuaia denuncian a un pitbull suelto que mató a otro perro y sigue libre. Exigen acción del Municipio y temen por los niños del barrio.
El hecho ocurrió este Miércoles, alrededor de la una de la tarde, y desató la indignación de los vecinos, que denuncian falta total de acción del Municipio, especificamente de Zoonosis, pese a los reiterados reclamos.
“Ya había matado a otro perro hace dos años. Ahora pasa una moto y los sale a correr, los nenes no pueden pasar. A un señor grande lo atacó y tuvo que defenderse a piedrazos. Es un peligro”, relató una vecina a medios locales.
Zoonosis fue, pero no retiró al pitbull
Según los vecinos, personal de Zoonosis Municipal se presentó en el lugar luego del ataque, pero no retiró al animal agresor. “Solo hablaron con el dueño, me dijeron que haga la denuncia y se fueron. Es increíble, la perra sigue suelta y hay chicos jugando en la calle”, lamentó la mujer.
El malestar crece entre los habitantes del barrio, que aseguran sentirse abandonados por las autoridades municipales. “Acá vivimos muchas familias con nenes chicos. No podes ni mandar al nene al kiosco o a la plaza porque la perra se te viene encima”, denunciaron.
Testigos contaron que la pitbull sacó al otro perro desde adentro del terreno y lo arrastró hasta un turbal cercano, donde finalmente lo mató. “La tuvimos que mirar cómo lo destrozaba y no podíamos hacer nada. Fue terrible”, narró una vecina entre lágrimas.
A pesar de la gravedad del ataque, la intervención municipal fue mínima. “Zoonosis lo único que hizo fue levantar el perro muerto y llevarlo en una bolsa. Nos dieron una planilla para hacer la denuncia, nada más”, agregaron los damnificados.
Vecinos exigen medidas urgentes
El barrio La Cima, ya había advertido sobre ataques previos del mismo animal, pero nunca se tomaron medidas efectivas.
Los vecinos reclaman que el área de Zoonosis y el Municipio de Ushuaia actúen antes de que ocurra una tragedia mayor. “Hoy fue otro perro, pero mañana puede ser un nene. No queremos esperar a que pase algo peor para que recién hagan algo”, concluyeron.
Municipalidad no puede actuar de policia, lamentablemente esto depende de la justicia. Si el perro esta chipeado corresponde multa si anda suelto y llevarselo si lo encuentran sin el dueño, no fue este el caso. Los caniles estan abarrotados, la solucion no es ir contra el instinto animal, sino contra los dueños, endurecer las multas, judicializar. Nadie culpa a los forros de la justicia que no hacen un pedo y todo muere ahi.ResponderBorrar
Que horror estar viendo cómo mata un perro a otro y no se pueda hacer nada al respecto... terrible!! Xq tanto dolor y sufrimiento así que puede evitarseResponderBorrar