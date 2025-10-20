Crisis en el Hospital Regional Ushuaia: continúa la ola de renuncias de jefes de área por la falta de conducción

La situación interna del Hospital Regional Ushuaia (HRU) atraviesa un momento crítico. En las últimas horas se conocieron nuevas renuncias de jefes de departamento y servicios clave, en medio de un clima de malestar generalizado por la falta de conducción y respuestas concretas de la dirección del nosocomio.

Entre quienes presentaron su dimisión se encuentran Verónica Argel, jefa del Departamento de Gestión y Acceso Sanitario; Roberto Moreira, jefe del Departamento Materno Infantil; y Ariel Ponessa, jefe del Departamento de Cirugía y Quirófano, entre otros. También dejaron sus cargos las responsables de Odontología, Neonatología y Adolescencia, sumando una lista que evidencia una renuncia masiva del personal jerárquico del hospital público más importante de la provincia.





En una nota elevada a las autoridades sanitarias, los profesionales expresaron que “no hemos tenido respuestas concretas a los planteos realizados” y que la única forma de revertir la situación sería “con la renuncia del Director General, Dr. Carlos Guglielmi”.





La decisión se enmarca en una crisis institucional que viene creciendo desde hace semanas, cuando ya se habían registrado las primeras renuncias por falta de acompañamiento, desorganización administrativa y ausencia de liderazgo.





Los trabajadores sostienen que el actual director no brinda respaldo al personal médico ni gestiona soluciones para los problemas estructurales del hospital, entre ellos la falta de insumos, sobrecarga de guardias y deficiencias en áreas sensibles como pediatría y cirugía.





Con esta nueva ola de dimisiones, el HRU queda prácticamente acéfalo en varios de sus departamentos más importantes, lo que genera preocupación entre los trabajadores y pacientes. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no emitió ninguna respuesta oficial, pese a la magnitud de la crisis.