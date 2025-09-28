(Vídeo) Ratas Usurparon las cuchas de perros junto al puesto de choripanes en Ushuaia

Ushuaia: ratas invadieron cuchas de perros junto al puesto de choripanes en 12 de Octubre y Alem. Vecinos denuncian desidia municipal.
La esquina de 12 de Octubre y Alem en Ushuaia volvió a ser noticia, esta vez por una alarma postal: ratas invadieron las cuchas de los perros que se encuentran al lado del conocido puesto de choripanes. Básicamente, usurparon las cuchas, como suele pasar casi por costumbre en Ushuaia.
Según denunciaron vecinos, los roedores se instalaron en los pallets ubicados justo al costado del puesto, generando no solo un problema sanitario evidente, sino también un riesgo para los animales que duermen en el lugar.
"Es un foco de infección a la vista de todos. Ni controles de higiene, ni medidas para evitar que esto ocurra", expresaron con indignación, vecinos del lugar.
La situación reabre el debate sobre la falta de controles sanitarios en puestos de comida y espacios públicos, un problema que se repite en distintos sectores de la ciudad. Si bien es entendible que se genera un puesto de trabajo, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones que pueden generar un problema de salud a la población.
Mientras tanto, las ratas siguen circulando a centímetros de un espacio donde se manipulan alimentos, en una esquina altamente transitada y visible de la capital fueguina.
Ustedes creen que esas ratas de noche no caminan sobre la parrilla en dónde ese viejo sucio cocina los choripanes?? Ese viejo es KUKA , por eso simpatiza con las ratas . Toda su vida due un fracasado, lo despidieron de todos los trabajos y le echa la culpa a MileiResponderBorrar
La foto y el título jajajajajajajajaResponderBorrar
Que lindo ir a comer unos choris ahí!!! Limpieza %100 garantizadaResponderBorrar
Pregunto¿el puesto esta autorizado?..Las ratas volvieron a su lugar siempre estuvieron. Usurpadores no son ellos..ResponderBorrar
Que asco !!!!! Pobres perros y la gente que come ahíResponderBorrar
esto se termina cuando los señores dueños del negocio paguen el impuesto al turismo. vas a ver como desaparecen todos los puestos de comida de la calle...ResponderBorrar
Jajajaja rico esos choripanResponderBorrar