(Vídeo) Ratas Usurparon las cuchas de perros junto al puesto de choripanes en Ushuaia

La esquina de 12 de Octubre y Alem en Ushuaia volvió a ser noticia, esta vez por una alarma postal: ratas invadieron las cuchas de los perros que se encuentran al lado del conocido puesto de choripanes. Básicamente, usurparon las cuchas, como suele pasar casi por costumbre en Ushuaia.





Según denunciaron vecinos, los roedores se instalaron en los pallets ubicados justo al costado del puesto, generando no solo un problema sanitario evidente, sino también un riesgo para los animales que duermen en el lugar.





"Es un foco de infección a la vista de todos. Ni controles de higiene, ni medidas para evitar que esto ocurra", expresaron con indignación, vecinos del lugar.





La situación reabre el debate sobre la falta de controles sanitarios en puestos de comida y espacios públicos, un problema que se repite en distintos sectores de la ciudad. Si bien es entendible que se genera un puesto de trabajo, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones que pueden generar un problema de salud a la población.



