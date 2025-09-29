Videos exclusivos: así se vivió la accidentada visita de Javier Milei en Ushuaia y la escalada hasta suspender la caminata

Videos muestran tensión en la visita de Milei a Ushuaia: protestas, choques entre militantes y suspensión de la caminata presidencial.

Desde su llegada a la planta de Newsan hasta la suspensión de la caminata por el centro, la visita presidencial estuvo marcada por protestas, cruces entre militantes y un despliegue de seguridad que terminó en tensión.

La visita del presidente Javier Milei a Ushuaia quedó registrada en decenas de videos enviados por los lectores de Crónicas Fueguinas, que muestran cómo la agenda oficial terminó en un clima de creciente tensión.

El recorrido comenzó en la planta 3 de Newsan, donde Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo reuniones con directivos y recorrió instalaciones en un acto de fuerte impronta empresarial. Sin embargo, en paralelo, distintas agrupaciones sindicales y políticas —entre ellas la UOM y SUTEF— se movilizaron para expresar su repudio a las políticas del Gobierno nacional.

La tensión escaló rápidamente en las calles: los videos registran discusión e insultos entre militantes libertarios y peronistas, que derivaron en forcejeos y algunos golpes. Si bien no hubo heridos de gravedad, la situación se desbordó tras el retiro de Gendarmería, que hasta ese momento contenía los cruces.

El punto final llegó con la suspensión de la caminata presidencial por el centro de Ushuaia, que debía replicar los actos multitudinarios de la campaña 2023. En lugar de la movilización, Milei se limitó a un breve saludo con un megáfono en la puerta de su hotel ante apenas un centenar de simpatizantes, para luego dirigirse al aeropuerto.

Los registros audiovisuales de los vecinos muestran con claridad que, lejos de un acto masivo, la visita presidencial terminó reflejando una profunda división social y un notorio desgaste político en la provincia más austral del país.

