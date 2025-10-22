Condenado a 20 años de prisión por abusar de su hermana durante más de una década en Ushuaia

Condenan a 20 años de prisión a un hombre en Ushuaia por abusar de su hermana desde que era niña. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2018.

El Tribunal de Juicio de Ushuaia sentenció a un hombre de 34 años a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hermana desde que ella tenía 5 años. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2018.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este martes a 20 años de prisión a un hombre de 34 años, declarado responsable de abusar sexualmente de su hermana durante más de una década en la ciudad de Ushuaia.

La sentencia fue dictada tras comprobarse que el acusado cometió los delitos de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el vínculo y por el grave daño a la salud mental de la víctima, en concurso ideal con promoción de corrupción de menor agravada por el vínculo.

Los aberrantes hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima era una niña de apenas 5 o 6 años, y continuaron hasta que cumplió los 16. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, el sujeto abusó de su hermana en numerosas oportunidades, tanto en el domicilio familiar como en un vehículo.

Los ataques incluyeron tocamientos y acceso carnal, al menos en cinco ocasiones comprobadas durante el proceso judicial.

Luego de conocerse la condena, el Tribunal ordenó la inmediata detención del hombre en carácter de prisión preventiva, hasta tanto la sentencia quede firme. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el martes 28 de octubre a las 19 horas.

El Tribunal estuvo integrado por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía como presidente y los vocales Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación fue sostenida por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Urquiza, mientras que la defensa del condenado estuvo a cargo del Defensor Público, Dr. Juan Carlos Núñez.

Esta condena representa un nuevo paso en la lucha judicial contra los delitos de abuso sexual intrafamiliar, un flagelo que sigue afectando a muchas víctimas en silencio en Tierra del Fuego.

Condenado a 20 años de prisión por abusar de su hermana durante más de una década en Ushuaia
