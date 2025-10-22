Familiares escracharon al conductor que protagonizó una doble tragedia en Tolhuin: “Es una realidad que nos destroza cada día”

Indignación en Tolhuin: familiares escracharon al conductor Pedro Di Bahía, responsable de una doble tragedia vial, mientras sigue manejando librement

A un año del fatal accidente en la Ruta 3, familiares de las víctimas filmaron al conductor Pedro Di Bahía manejando nuevamente. El hecho generó indignación y renovó el reclamo de justicia en Tierra del Fuego.
La bronca y el dolor volvieron a explotar este fin de semana en Tolhuin, luego de que familiares de las víctimas del trágico accidente ocurrido el 20 de octubre de 2024 difundieran un video en el que se ve a Pedro Di Bahía, el conductor involucrado en la doble tragedia, manejando nuevamente por la ciudad.(VER)

El siniestro vial —que tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N.º 3, a unos cinco kilómetros al norte de Tolhuin— dejó un saldo devastador y marcó para siempre a las familias afectadas. Un año después, el caso vuelve a la escena pública por un hecho que muchos califican como una provocación y una muestra de impunidad.

“Es una realidad que nos destroza cada día”, expresaron los familiares al compartir las imágenes del escrache. “Verlo circular libremente como si nada hubiera pasado es un golpe al alma y una burla a nuestra lucha”, agregaron con profundo dolor.

El caso de Pedro Di Bahía sigue sin una resolución firme en la Justicia, pese a la gravedad del hecho y al reclamo constante de los allegados a las víctimas, que denuncian lentitud judicial y falta de sensibilidad institucional.

El video del escrache se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación entre los fueguinos, quienes cuestionan cómo una persona involucrada en una tragedia de tal magnitud puede seguir conduciendo sin restricciones.

Mientras tanto, los familiares volvieron a reclamar que el caso no quede impune y exigieron que el Poder Judicial actúe con firmeza: “Queremos justicia real, no palabras vacías. No puede ser que la vida de nuestros seres queridos valga tan poco”, expresaron.

