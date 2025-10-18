Accidente en el centro de Ushuaia: un auto sin frenos chocó contra una camioneta en Godoy y San Martín

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este sábado en la intersección de Gobernador Godoy y San Martín, una de las esquinas más transitadas del centro de Ushuaia.

Según informaron testigos, una mujer que circulaba a bordo de un automóvil perdió el control del rodado tras quedarse sin frenos, descendiendo por la empinada calle Godoy y colisionando contra una camioneta Nissan Frontier que transitaba por la zona.





A raíz del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas de gravedad.





En el lugar trabajó personal de la Policía Provincial y Tránsito Municipal, quienes se encargaron de ordenar la circulación y asistir a los conductores involucrados.





El siniestro volvió a poner en evidencia la peligrosidad de algunas calles céntricas de Ushuaia y la necesidad de un mayor control y mantenimiento vehicular, especialmente en zonas de pendiente.



