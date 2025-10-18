Accidente en el centro de Ushuaia: un auto sin frenos chocó contra una camioneta en Godoy y San Martín

Accidente en Ushuaia: un auto sin frenos chocó contra una camioneta en Godoy y San Martín. No hubo heridos, pero sí daños materiales.

Una conductora perdió el control de su vehículo al quedarse sin frenos y terminó impactando contra una camioneta en pleno centro de Ushuaia. No hubo heridos, pero sí importantes daños materiales.

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este sábado en la intersección de Gobernador Godoy y San Martín, una de las esquinas más transitadas del centro de Ushuaia.

Según informaron testigos, una mujer que circulaba a bordo de un automóvil perdió el control del rodado tras quedarse sin frenos, descendiendo por la empinada calle Godoy y colisionando contra una camioneta Nissan Frontier que transitaba por la zona.

A raíz del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Policía Provincial y Tránsito Municipal, quienes se encargaron de ordenar la circulación y asistir a los conductores involucrados.

El siniestro volvió a poner en evidencia la peligrosidad de algunas calles céntricas de Ushuaia y la necesidad de un mayor control y mantenimiento vehicular, especialmente en zonas de pendiente.

