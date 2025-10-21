Denuncian a pareja que roba en comercios usando a una niña como distracción

La inseguridad en Río Grande volvió a golpear al comercio local. En las últimas horas, Erica, responsable de un local en la galería Moda Shop, denunció públicamente a una pareja que habría robado en varios negocios utilizando a una niña como distracción. A su reclamo se sumó otro comerciante, dueño del Polirubro Perry, quien también aseguró haber sido víctima de los mismos individuos.

“Fue en pleno día, teniendo cámaras, y no tienen vergüenza, lo hacen en cualquier momento y a cualquier hora”, relató Erica en diálogo con AIRE LIBRE FM . Según explicó, el hombre distraía a la vendedora con preguntas sobre talles y colores, mientras la mujer aprovechaba para guardar medias, pantalones y otras prendas entre sus pertenencias.





Las cámaras de seguridad captaron con claridad la maniobra. “Tengo doble cámara y se ve todo. La mujer empezó a ver lo que podía llevarse mientras el hombre me hablaba. En esta ocasión me tapó un mueble, y por eso no pude ver lo que hacía”, detalló la comerciante.





La mujer involucrada habría llegado a Río Grande hace tres meses desde San Juan y tendría varios hijos. “Andan con una nena de dos años que usan mientras cometen los robos”, denunció Erica, quien además afirmó que ya existen otros comercios afectados por la misma pareja.





Pese a haber presentado pruebas y datos precisos a la Policía, lamentó la falta de respuestas: “Fui a hacer una ampliación con dirección y datos de ellos, pero la única respuesta que tengo es que están esperando una orden del Juzgado”.





La indignación entre los comerciantes crece. “Es una pérdida económica importante, porque hoy en día no se está vendiendo bien. Nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque la misma policía me dijo que esto siempre va a pasar”, expresó la víctima.





Como medida de autodefensa, Erica adelantó que varios locales de la galería planean colocar carteles con imágenes de los sospechosos para impedirles el ingreso. “Tenemos que buscar imágenes claras y pegarlas en los locales, así entre todos los frenamos”, sostuvo.





El reclamo se amplificó cuando el Polirubro Perry publicó un fuerte mensaje en redes sociales denunciando a la misma pareja: “Lo hizo nuevamente. Quedó filmada la misma rata de siempre que roba con el marido en todos los comercios. Siempre andan juntos con un nene. Es la segunda vez que me roba, la tercera es la vencida. Cuidado comerciantes, la Pelo anda suelta”.





El posteo se viralizó rápidamente y expuso el hartazgo del sector ante una situación que se repite con frecuencia. Los comerciantes aseguran que están dispuestos a organizarse para difundir las imágenes, impedirles la entrada a los locales y exigirle a la Justicia que actúe de inmediato.