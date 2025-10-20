Tragedia en la Ruta Complementaria 5: joven murió tras brutal choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux

0 0 20 octubre 2025 2025-10-20T01:24:00-03:00 Editar esta nota

Tragedia en la Ruta 5: una joven murió tras un choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux en Tierra del Fuego.

Un violento accidente en la Ruta Complementaria 5 dejó como saldo la muerte de una joven chilena y dos hombres hospitalizados. El siniestro ocurrió cuando un vehículo de rally derrapó y fue embestido por una camioneta Toyota Hilux. La víctima fatal fue identificada como Laura Rosa Velázquez, de Porvenir.
Una jornada de pruebas automovilísticas terminó en tragedia este domingo en la Ruta Complementaria 5, cuando un Renault Clío de rally protagonizó un impresionante choque frontal con una Toyota Hilux, dejando como saldo una víctima fatal y dos personas heridas.

El accidente se produjo cuando el binomio chileno, integrado por Eric René “Coyote” Paredes (29) y su pareja Laura Rosa Velázquez, ambos oriundos de Porvenir (Chile), realizaban una prueba del vehículo de competición que estaban por adquirir a un corredor local, identificado como Cristian Oroz.

Según las primeras pericias, el Clío habría derrapado en una curva de la complementaria 5 y terminó cruzándose de carril, siendo embestido lateralmente por la camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario, conducida por Jorge Trejo, de 79 años, quien resultó con lesiones leves.

salio a provar el coche de carrera tuvo yun accidente y murio la novia

El impacto fue tan violento que Laura Velázquez murió de manera instantánea, atrapada en el asiento del acompañante, del lado donde se produjo la colisión. Testigos relataron que los bomberos trabajaron durante varios minutos con herramientas neumáticas para poder rescatar el cuerpo y asistir a los demás involucrados.

Por su parte, Eric Paredes fue rescatado con graves heridas y trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en estado reservado. El conductor de la Hilux también fue derivado para observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

La zona del accidente permaneció totalmente cortada durante horas mientras se realizaban las pericias accidentológicas. Los investigadores buscan determinar las causas exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un error de maniobra o exceso de velocidad por parte del vehículo deportivo que realizaba pruebas en una ruta abierta al tránsito.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el uso de caminos rurales para pruebas de autos de competición, una práctica que —según señalaron— se repite con frecuencia y pone en riesgo a otros conductores.

El trágico siniestro volvió a poner sobre la mesa la falta de controles viales y la imprudencia al volante, especialmente en sectores donde se combinan autos particulares, vehículos pesados y pruebas de automovilismo sin autorización.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,87,Interes,2388,Interes General,3226,Internacionales,155,Locales,3809,Noticias Nacionales,1414,Policiale,6,Policiales,11418,Sociedad,5030,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14638,Ultimas Noticias,13027,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tragedia en la Ruta Complementaria 5: joven murió tras brutal choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux
Tragedia en la Ruta Complementaria 5: joven murió tras brutal choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux
Tragedia en la Ruta 5: una joven murió tras un choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux en Tierra del Fuego.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif-S9HKJYMItzoPUDfdA82PTIVzXYyLJWErSqUZvpIRC8Rmp-HrLLpeTs5IEBlvaBzVgkKvsaKhRZkVsQV3EPxs27iTf_U9qnxYdDrPVzzFjZAg3OU4532lxPCfSYdnpXOI6SfYVj0itSKLq6vkFORR00mrpiwLQAMEKPfyMnAcURur3shky1H/w640-h384/accidente%20un%20muerto%20ruta%203.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif-S9HKJYMItzoPUDfdA82PTIVzXYyLJWErSqUZvpIRC8Rmp-HrLLpeTs5IEBlvaBzVgkKvsaKhRZkVsQV3EPxs27iTf_U9qnxYdDrPVzzFjZAg3OU4532lxPCfSYdnpXOI6SfYVj0itSKLq6vkFORR00mrpiwLQAMEKPfyMnAcURur3shky1H/s72-w640-c-h384/accidente%20un%20muerto%20ruta%203.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/tragedia-en-la-ruta-complementaria-5.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/tragedia-en-la-ruta-complementaria-5.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos