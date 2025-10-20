Tragedia en la Ruta Complementaria 5: joven murió tras brutal choque entre un auto de rally y una Toyota Hilux

Una jornada de pruebas automovilísticas terminó en tragedia este domingo en la Ruta Complementaria 5, cuando un Renault Clío de rally protagonizó un impresionante choque frontal con una Toyota Hilux, dejando como saldo una víctima fatal y dos personas heridas.

El accidente se produjo cuando el binomio chileno, integrado por Eric René “Coyote” Paredes (29) y su pareja Laura Rosa Velázquez, ambos oriundos de Porvenir (Chile), realizaban una prueba del vehículo de competición que estaban por adquirir a un corredor local, identificado como Cristian Oroz.





Según las primeras pericias, el Clío habría derrapado en una curva de la complementaria 5 y terminó cruzándose de carril, siendo embestido lateralmente por la camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario, conducida por Jorge Trejo, de 79 años, quien resultó con lesiones leves.









El impacto fue tan violento que Laura Velázquez murió de manera instantánea, atrapada en el asiento del acompañante, del lado donde se produjo la colisión. Testigos relataron que los bomberos trabajaron durante varios minutos con herramientas neumáticas para poder rescatar el cuerpo y asistir a los demás involucrados.





Por su parte, Eric Paredes fue rescatado con graves heridas y trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en estado reservado. El conductor de la Hilux también fue derivado para observación, aunque se encuentra fuera de peligro.





La zona del accidente permaneció totalmente cortada durante horas mientras se realizaban las pericias accidentológicas. Los investigadores buscan determinar las causas exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un error de maniobra o exceso de velocidad por parte del vehículo deportivo que realizaba pruebas en una ruta abierta al tránsito.





Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el uso de caminos rurales para pruebas de autos de competición, una práctica que —según señalaron— se repite con frecuencia y pone en riesgo a otros conductores.





El trágico siniestro volvió a poner sobre la mesa la falta de controles viales y la imprudencia al volante, especialmente en sectores donde se combinan autos particulares, vehículos pesados y pruebas de automovilismo sin autorización.