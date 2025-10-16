Nación evalúa intervenir el Puerto de Ushuaia por graves fallas estructurales y desvío de fondos

El informe, elaborado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, revela que los pilotes del muelle se encuentran fracturados, corroídos o directamente ausentes, mientras que las defensas laterales —que amortiguan el contacto de los buques— están destruidas o fuera de servicio. “El muelle está trabajando por encima de sus condiciones de seguridad. No se trata de un problema menor”, advirtieron fuentes técnicas.





La falta de mantenimiento pone en riesgo la operatividad del puerto, donde amarran cada temporada cientos de cruceros internacionales y embarcaciones logísticas que abastecen las bases científicas en la Antártida.





Sospechas de desvío de fondos y desidia oficial





Además de las deficiencias edilicias, el informe denuncia que fondos nacionales destinados a mantenimiento portuario habrían sido redireccionados a otros usos, lo que constituiría una violación de la normativa vigente.





La situación se agravó tras la sanción de una ley provincial impulsada por el propio Gobierno de Gustavo Melella, que quitó al puerto la administración de sus propios recursos, concentrando el control financiero en el Ejecutivo. Desde entonces, empresarios y trabajadores denuncian la paralización total de las obras básicas y la inexistencia de inversiones sostenidas.





Mientras los millones se diluyen en los despachos provinciales, los trabajadores del puerto describen una postal de abandono: móviles sin mantenimiento, instalaciones eléctricas con riesgo de incendio y accesos destruidos.





La inspección nacional detectó riesgos eléctricos graves por cables sin aislación, ausencia de señalización y deterioro del pavimento, lo que compromete la seguridad de camiones, pasajeros y operarios.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Infraestructura nacional no descartan una intervención temporal del puerto, ante la “inacción evidente” del Gobierno fueguino. “La prioridad es garantizar la operatividad y seguridad de una infraestructura estratégica. Si la Provincia no puede hacerlo, lo hará la Nación”, deslizó una fuente oficial.





Impacto en el turismo y la economía fueguina





La crisis ya golpea al turismo: para la temporada 2025, se esperan 40 cruceros menos que el año pasado, rompiendo una tendencia de crecimiento que se mantenía desde hacía más de diez años.

Empresarios advierten que la pérdida de confianza internacional “podría afectar gravemente la economía de Ushuaia”, con un impacto directo sobre hoteles, comercios y transportes locales.





Con este nuevo escándalo, la gestión de Gustavo Melella suma otro frente de cuestionamiento. Si se confirman las irregularidades señaladas por la auditoría nacional, podría tratarse de uno de los mayores casos de mal manejo de fondos portuarios del país.





El puerto más austral del mundo —orgullo de los fueguinos y símbolo del turismo antártico— hoy refleja el abandono, la desidia y la falta de control de una administración que parece más preocupada por el relato que por los hechos.