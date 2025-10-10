Una mujer resultó herida tras chocar contra una columna de alumbrado público en Ushuaia

Una mujer resultó herida tras chocar con su auto contra una columna de alumbrado público en Ushuaia. Fue trasladada al Hospital Regional.

Un violento accidente de tránsito se registró este viernes en Ushuaia, minutos antes de las 10:00 horas, cuando un automóvil colisionó contra una columna de alumbrado público en la zona de la Prefectura Naval Argentina, detrás de Casa Beban.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ushuaia, al llegar al lugar encontraron a una mujer lesionada dentro del vehículo, quien fue asistida de inmediato por personal de emergencia y luego trasladada al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

El tránsito en la zona se vio afectado mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar y se realizaban las tareas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento no trascendieron las causas del siniestro ni la identidad de la persona involucrada. Personal policial y peritos viales trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el impacto.

  1. Anónimooctubre 10, 2025

    son de terror manejando por dios hasta matan peatones

  2. Anónimooctubre 10, 2025

    en ushuaia muchas personas tienen vehiculos nuevos y no saben manejar...

    1. Anónimooctubre 10, 2025

      Andá a enseñar a conducir COLAPINTO!!!

  3. Anónimooctubre 10, 2025

    Tierra del negros

  4. Anónimooctubre 10, 2025

    Que larguen el celularrrrr!!!!!!

