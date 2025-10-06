Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ignoraron la Constitución y aprobaron $319 millones sin control previo

Una resolución plenaria del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego pasó por alto lo dispuesto por la Constitución Provincial , excluyendo del control previo un expediente del Ministerio de Educación por más de $319 millones. El caso involucra vínculos familiares con una empleada recientemente incorporada a planta permanente en el Puerto de Ushuaia.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego vuelve a estar en el centro de la polémica tras la firma de la Resolución Plenaria N° 158/2025, fechada el 25 de septiembre, mediante la cual se excluyó del control previo un expediente millonario del Ministerio de Educación, contrariando abiertamente lo dispuesto por la Constitución Provincial.





Según establece el artículo 166 inciso 2°, el Tribunal tiene la obligación de intervenir preventivamente en todo acto administrativo que disponga gastos, salvo en los casos municipales. Sin embargo, la resolución firmada por la conjueza abogada — quien, de manera reiterada, resulta designada en los sorteos— y el contador Pani , decidió no aplicar dicho control y diferir la revisión al control posterior, una maniobra que viola el mandato constitucional vigente.





La situación genera aún más controversia al conocerse que l a hijastra del presidente vitalicio del Tribunal de Cuentas se encuentra adscripta a la Dirección Provincial de Puertos desde hace cuatro años y fue recientemente incorporada a la planta permanente de ese organismo tras una modificación del convenio del puerto.





En este marco, el contrato por más de $319 millones de pesos fue adjudicado sin reparos ni auditoría externa, beneficiando a la empresa THE ONE.SERV S.A.S. (CUIT 30-71875620-7), según consta en los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.





La decisión del Tribunal de Cuentas no solo contradice la letra y el espíritu de la Constitución fueguina, sino que también pone en evidencia un preocupante vacío de control institucional sobre el manejo de fondos públicos, dejando abierta la sospecha de conflictos de interés y discrecionalidad administrativa.





Mientras tanto, desde distintos sectores reclaman explicaciones públicas y la revisión inmediata de la resolución, señalando que este tipo de decisiones debilitan los mecanismos de transparencia y profundizan la desconfianza ciudadana en los organismos de control.