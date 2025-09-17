Conmoción: un hombre apareció muerto con una bolsa en la cabeza y detuvieron a su hermano

Un hecho de características estremecedoras sacude a la ciudad de Río Grande. Un hombre de 47 años fue hallado muerto en su cama con una bolsa en la cabeza sujeta con cinta adhesiva, en un departamento de la calle Hermana Ruiz 597, en la zona de Chacra 13.

El hallazgo fue realizado el miércoles cerca de las 17 horas por su hermano, Sergio Alfredo Romero (57), quien se presentó desesperado en la Comisaría Quinta para denunciar la situación. Al llegar al domicilio, efectivos constataron que la víctima, identificada como Iván Elio Romero, yacía sobre la cama en condiciones que llamaron la atención de los investigadores.





La Policía Científica realizó las primeras pericias en el lugar y la Fiscalía de turno dispuso preservar todas las pruebas.





En las últimas horas, la causa dio un giro. Por orden de la jueza de Instrucción N.º 3, Cecilia Cataldo, la División de Delitos Complejos efectuó un allanamiento en una vivienda de calle Ortiz, propiedad de la pareja del fallecido, y dispuso la detención preventiva de Sergio Romero, hermano de la víctima.





La Justicia aguarda el resultado de la autopsia forense, prevista para este jueves, que será clave para determinar si se trató de un suicidio o un hecho criminal.





Aunque la habitación no presentaba signos de desorden, las circunstancias del hallazgo generan múltiples interrogantes. “Todas las hipótesis permanecen abiertas y la autopsia será definitoria para el rumbo de la causa”, señalaron fuentes judiciales.