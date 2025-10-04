(Vídeo) Rata gigante: ¿Será una nueva atracción del centro de Ushuaia?

Se vio a rata de grande dimensiones en el centro de ushuaia.
Antes los turistas se sacaban fotos con el pingüino y el castor...Hoy se suma la rata.
Sí, una enorme rata fue vista paseando por la zona céntrica, entre locales y turistas, como si nada.
Mientras tanto, el municipio sigue sin dar respuestas sobre la falta de limpieza y el descontrol sanitario que ya se volvió parte del paisaje.
Ushuaia, la ciudad más austral… y ahora también, la más roedora.
