(Vídeo) Rata gigante: ¿Será una nueva atracción del centro de Ushuaia?

04 octubre 2025

Se vio a rata de grande dimensiones en el centro de ushuaia.

Se vio rata gigante por el centro de ushuaia
Antes los turistas se sacaban fotos con el pingüino y el castor...Hoy se suma la rata.

Sí, una enorme rata fue vista paseando por la zona céntrica, entre locales y turistas, como si nada.
Mientras tanto, el municipio sigue sin dar respuestas sobre la falta de limpieza y el descontrol sanitario que ya se volvió parte del paisaje.

Ushuaia, la ciudad más austral… y ahora también, la más roedora.


