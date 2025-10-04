Un joven de 17 años apuñaló a su hermano en medio de una discusión

Un grave hecho de violencia intrafamiliar conmocionó al barrio Chacra XIII de Río Grande, donde un adolescente de 17 años apuñaló a su hermano de 22 durante una fuerte discusión registrada en una vivienda ubicada sobre la calle María Rodas al 400.

La víctima, identificada como Santiago Ariel Mansilla, se presentó por sus propios medios en la Comisaría Quinta con una herida punzocortante en el brazo izquierdo, señalando que el autor de la agresión había sido su hermano menor.





De inmediato se dio intervención al servicio de emergencias, y al lugar acudió una ambulancia a cargo de la doctora Amalia Valdivia, quien constató la lesión y dispuso el traslado del joven al Hospital Regional Río Grande para una mejor atención médica.





Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre las medidas adoptadas en relación con el menor involucrado.





La Policía Provincial continúa trabajando para esclarecer las causas del violento episodio y determinar si existían antecedentes de conflictos familiares previos.