Encontraron sin vida a Edgar Rolando Cruz, el hombre buscado en Ushuaia

0 0 01 octubre 2025 2025-10-01T08:02:00-03:00 Editar esta nota

Hallaron sin vida a Edgar Rolando Cruz, de 45 años, desaparecido desde el lunes en Ushuaia. Fue encontrado en Estancia Túnel tras un rastrillaje.

Tras un intenso rastrillaje, efectivos del BIM 4 hallaron el cuerpo sin vida de Edgar Rolando Cruz, de 45 años, quien estaba desaparecido desde el lunes.
La búsqueda de Edgar Rolando Cruz, de 45 años, concluyó de la peor manera. El hombre, cuyo paradero había sido denunciado el pasado lunes en la Comisaría Tercera, fue encontrado sin vida esta tarde en la zona de Estancia Túnel, tras un operativo conjunto entre la Policía y efectivos del BIM 4.

La camioneta Chevrolet Meriva de la víctima había sido localizada en el estacionamiento del faro, lo que orientó los rastrillajes hacia el sendero de Estancia Túnel. Sin embargo, las primeras recorridas no habían arrojado resultados.

Finalmente, fue el personal militar que se sumó a las tareas de búsqueda quien logró ubicar el cuerpo del hombre. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del deceso, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas de la muerte.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2375,Interes General,3202,Internacionales,153,Locales,3715,Noticias Nacionales,1409,Policiale,6,Policiales,11393,Sociedad,4993,Tecno,76,Tendencias,138,Titulares,14537,Ultimas Noticias,12926,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Encontraron sin vida a Edgar Rolando Cruz, el hombre buscado en Ushuaia
Encontraron sin vida a Edgar Rolando Cruz, el hombre buscado en Ushuaia
Hallaron sin vida a Edgar Rolando Cruz, de 45 años, desaparecido desde el lunes en Ushuaia. Fue encontrado en Estancia Túnel tras un rastrillaje.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgESaHR9AXxYJOH877006_fTQYmy0mGUovXXMfq3nirnr-5iho2jPYT5fECw1LOjXYHmG7GI6_ReFXOaBFNFN_hGvcXiSCN4HznuQ5SpyDE8DgwaBkMCm7pdPt5VrvwbrIE34on4Fxuz2XpHrIfjn71y8tHjYsezm9bRHU-1XEmkibHFAnyL54f/w640-h414/encontraron%20sin%20vida%20a%20la%20persona%20con%20pedido%20de%20paradero%20en%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgESaHR9AXxYJOH877006_fTQYmy0mGUovXXMfq3nirnr-5iho2jPYT5fECw1LOjXYHmG7GI6_ReFXOaBFNFN_hGvcXiSCN4HznuQ5SpyDE8DgwaBkMCm7pdPt5VrvwbrIE34on4Fxuz2XpHrIfjn71y8tHjYsezm9bRHU-1XEmkibHFAnyL54f/s72-w640-c-h414/encontraron%20sin%20vida%20a%20la%20persona%20con%20pedido%20de%20paradero%20en%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/encontraron-sin-vida-edgar-rolando-cruz.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/encontraron-sin-vida-edgar-rolando-cruz.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos