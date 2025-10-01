Encontraron sin vida a Edgar Rolando Cruz, el hombre buscado en Ushuaia

La búsqueda de Edgar Rolando Cruz, de 45 años, concluyó de la peor manera. El hombre, cuyo paradero había sido denunciado el pasado lunes en la Comisaría Tercera, fue encontrado sin vida esta tarde en la zona de Estancia Túnel, tras un operativo conjunto entre la Policía y efectivos del BIM 4.

La camioneta Chevrolet Meriva de la víctima había sido localizada en el estacionamiento del faro, lo que orientó los rastrillajes hacia el sendero de Estancia Túnel. Sin embargo, las primeras recorridas no habían arrojado resultados.





Finalmente, fue el personal militar que se sumó a las tareas de búsqueda quien logró ubicar el cuerpo del hombre. Las autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del deceso, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas de la muerte.