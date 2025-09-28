MILEI EN USHUAIA: SUTEF convierte su reclamo sindical en una marcha partidaria

SUTEF marchó en Ushuaia con consignas políticas durante la visita de Milei. Sin reclamos educativos, el gremio docente profundiza su desconexión.
Este lunes 29 de septiembre, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) volvió a salir a las calles, pero esta vez bajo un tono marcadamente político. Coincidiendo con la visita del presidente Javier Milei a Ushuaia, el gremio, encabezado por su secretario general Horacio Catena, convocó a un “banderazo por la soberanía” en la Plaza Islas Malvinas a partir de las 17:30 horas.
La convocatoria difundida en redes sociales llamó a los asistentes a llevar “banderas, pancartas y remeras argentinas”. Sin embargo, lejos de reivindicaciones ligadas a la educación, las consignas giraron en torno a “Fuera ingleses de Malvinas”, “No a la base militar de EE.UU.” y denuncias contra “el saqueo y la crueldad del ajuste”.
Lo llamativo es la ausencia de reclamos concretos vinculados a salarios, infraestructura escolar o condiciones laborales, lo que generó cuestionamientos dentro y fuera del sector. “Parece más una marcha partidaria que una acción sindical”, señaló un afiliado en tono crítico.
En un contexto donde la sociedad muestra signos de cansancio frente a los conflictos permanentes, la protesta del SUTEF expone un desplazamiento del eje gremial hacia una narrativa militante que, según muchos docentes, deja en segundo plano la defensa de la educación pública en Tierra del Fuego.
