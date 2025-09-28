MILEI EN USHUAIA: SUTEF convierte su reclamo sindical en una marcha partidaria

Este lunes 29 de septiembre, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) volvió a salir a las calles, pero esta vez bajo un tono marcadamente político. Coincidiendo con la visita del presidente Javier Milei a Ushuaia , el gremio, encabezado por su secretario general Horacio Catena, convocó a un “banderazo por la soberanía” en la Plaza Islas Malvinas a partir de las 17:30 horas.

La convocatoria difundida en redes sociales llamó a los asistentes a llevar “banderas, pancartas y remeras argentinas”. Sin embargo, lejos de reivindicaciones ligadas a la educación , las consignas giraron en torno a “Fuera ingleses de Malvinas”, “No a la base militar de EE.UU.” y denuncias contra “el saqueo y la crueldad del ajuste”.





Lo llamativo es la ausencia de reclamos concretos vinculados a salarios, infraestructura escolar o condiciones laborales , lo que generó cuestionamientos dentro y fuera del sector. “Parece más una marcha partidaria que una acción sindical”, señaló un afiliado en tono crítico.



