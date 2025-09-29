(Vídeo) Pintadas de carteles de la municipalidad por parte de La Libertad Avanza y protestas contra la visita de Milei a Ushuaia

La llegada del presidente Javier Milei a Ushuaia continúa generando un fuerte clima de tensión política y social. Durante el fin de semana, organizaciones denunciaron que militantes de La Libertad Avanza realizaron pintadas sobre carteles oficiales que señalaban obras públicas frenadas por el desfinanciamiento nacional, en un intento de contrarrestar las críticas por la paralización de proyectos claves para la ciudad.

Los mensajes, pintados sobre vallas y señalizaciones en distintos puntos del ejido urbano, se suman al escenario de creciente polarización que se vive en la capital fueguina. En paralelo, siguen apareciendo pancartas y pegatinas con leyendas como “La Patria no se vende” y consignas contra el ajuste y el alineamiento con Estados Unidos, colocadas en paredes, casetas y columnas del centro. A todo esto se suman protestas.





En este marco, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y otras agrupaciones sociales y sindicales se movilizaron en abierto repudio a la presencia del mandatario en Tierra del Fuego. La protesta se concentró en inmediaciones de la planta industrial de Newsan, donde Milei se encuentra recorriendo la planta 3 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.





El contraste entre las pintadas en carteles de obras paralizadas, la paralización de proyectos locales —como viviendas, infraestructura vial y ampliaciones en hospitales— y las movilizaciones sindicales, expone la tensión política que atraviesa la provincia.





La visita presidencial, prevista con múltiples actividades en Ushuaia, se da en un contexto de profundo malestar social por el ajuste nacional y se anticipa que las manifestaciones continuarán durante toda la jornada.



