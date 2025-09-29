(Vídeo) Pintadas de carteles de la municipalidad por parte de La Libertad Avanza y protestas contra la visita de Milei a Ushuaia

0 0 29 septiembre 2025 2025-09-29T09:16:00-03:00 Editar esta nota

Protestas en Ushuaia por la visita de Milei: denuncian pintadas de LLA en carteles de obras y movilización de la UOM en Newsan.

Afiliados de La Libertad Avanza fueron señalados por realizar pintadas en carteles de obras paralizadas. Mientras tanto, la UOM y otras agrupaciones se movilizan repudiando la visita presidencial, en momentos en que Javier Milei recorre la planta 3 de Newsan junto a Karina Milei.
La llegada del presidente Javier Milei a Ushuaia continúa generando un fuerte clima de tensión política y social. Durante el fin de semana, organizaciones denunciaron que militantes de La Libertad Avanza realizaron pintadas sobre carteles oficiales que señalaban obras públicas frenadas por el desfinanciamiento nacional, en un intento de contrarrestar las críticas por la paralización de proyectos claves para la ciudad.

Los mensajes, pintados sobre vallas y señalizaciones en distintos puntos del ejido urbano, se suman al escenario de creciente polarización que se vive en la capital fueguina. En paralelo, siguen apareciendo pancartas y pegatinas con leyendas como “La Patria no se vende” y consignas contra el ajuste y el alineamiento con Estados Unidos, colocadas en paredes, casetas y columnas del centro. A todo esto se suman protestas. 

En este marco, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y otras agrupaciones sociales y sindicales se movilizaron en abierto repudio a la presencia del mandatario en Tierra del Fuego. La protesta se concentró en inmediaciones de la planta industrial de Newsan, donde Milei se encuentra recorriendo la planta 3 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El contraste entre las pintadas en carteles de obras paralizadas, la paralización de proyectos locales —como viviendas, infraestructura vial y ampliaciones en hospitales— y las movilizaciones sindicales, expone la tensión política que atraviesa la provincia.

La visita presidencial, prevista con múltiples actividades en Ushuaia, se da en un contexto de profundo malestar social por el ajuste nacional y se anticipa que las manifestaciones continuarán durante toda la jornada.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2372,Interes General,3198,Internacionales,152,Locales,3697,Noticias Nacionales,1403,Policiale,5,Policiales,11388,Sociedad,4988,Tecno,76,Tendencias,134,Titulares,14515,Ultimas Noticias,12904,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Pintadas de carteles de la municipalidad por parte de La Libertad Avanza y protestas contra la visita de Milei a Ushuaia
(Vídeo) Pintadas de carteles de la municipalidad por parte de La Libertad Avanza y protestas contra la visita de Milei a Ushuaia
Protestas en Ushuaia por la visita de Milei: denuncian pintadas de LLA en carteles de obras y movilización de la UOM en Newsan.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz_ovmTByiyBCTic1_0bY2wm8VogUAoPD2GTYh9YCeZkdLNsRo778dU7tq8JrcacD4OONWjsdhlyl8Pf-m39M89hwsXnjMqTfcUvGdbBj6AzPUxBDbND9aAzQgwJ3aRFUOjZ6U3Uok-x_yezjF7uD6szUc88iRpkcFRjL_NxRGmPqK-_kqmlGe/w640-h384/reclamo%20en%20la%20visita%20de%20milei%20a%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz_ovmTByiyBCTic1_0bY2wm8VogUAoPD2GTYh9YCeZkdLNsRo778dU7tq8JrcacD4OONWjsdhlyl8Pf-m39M89hwsXnjMqTfcUvGdbBj6AzPUxBDbND9aAzQgwJ3aRFUOjZ6U3Uok-x_yezjF7uD6szUc88iRpkcFRjL_NxRGmPqK-_kqmlGe/s72-w640-c-h384/reclamo%20en%20la%20visita%20de%20milei%20a%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-pintadas-de-carteles-de-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-pintadas-de-carteles-de-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos