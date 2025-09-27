(Vídeo) Caos en la “terminal” de Ushuaia: varios colectivos desbordaron el espacio y generaron desorden

0 0 27 septiembre 2025 2025-09-27T02:10:00-03:00 Editar esta nota

Cinco colectivos colapsaron espacio destinado como terminal en Ushuaia. Combis estacionaron en lugares prohibidos y el caos volvió a quedar en evide

Con la llegada de varios colectivos de turistas, el improvisado sector destinado como terminal en Ushuaia quedó colapsado. Combis debieron estacionar en lugares prohibidos para poder recoger pasajeros.
La falta de infraestructura volvió a quedar en evidencia en la capital fueguina. Anoche, con la llegada de varios colectivos de larga distancia, el espacio utilizado como “terminal” en Ushuaia colapsó, dejando postales de caos y desorganización.

Según las imágenes captadas por vecinos y turistas, decenas de pasajeros descendieron al mismo tiempo en un sector reducido, mientras que combis y vehículos particulares intentaban maniobrar en medio del desorden.

Ante la imposibilidad de circular con normalidad, muchas combis debieron estacionar en lugares prohibidos para poder recoger gente, generando mayor congestión y complicaciones para el tránsito, incluso utilizando sectores en donde no esta permitido estacionar. 

La situación no es nueva: desde hace tiempo, la ciudad arrastra una problemática por la falta de una terminal de colectivos adecuada, lo que provoca que la llegada de varias unidades al mismo tiempo se transforme en un problema de tránsito y seguridad para quienes esperan o intentan retirarse del lugar.

Mientras tanto, los reclamos se repiten: Ushuaia sigue recibiendo miles de turistas por tierra sin contar con la infraestructura necesaria para brindar un servicio ordenado y seguro.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,84,Interes,2370,Interes General,3194,Internacionales,152,Locales,3685,Noticias Nacionales,1402,Policiale,5,Policiales,11386,Sociedad,4983,Tecno,76,Tendencias,133,Titulares,14503,Ultimas Noticias,12892,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Caos en la “terminal” de Ushuaia: varios colectivos desbordaron el espacio y generaron desorden
(Vídeo) Caos en la “terminal” de Ushuaia: varios colectivos desbordaron el espacio y generaron desorden
Cinco colectivos colapsaron espacio destinado como terminal en Ushuaia. Combis estacionaron en lugares prohibidos y el caos volvió a quedar en evide
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQ_m7pVWOM4IGYq51YzD0tZT7-RRB4sQx5EyKDKcz9ZREKDiTxMTWj3jH9lWd2DNysa9flia5nhBWiNGHjBFid-F7s0G3evi0F_LWoMc4z2QKtX6rbGmkIXjwcjxWDXlOvW78Coy0zed-WUfF2orJgDOqmkaklqJmWYzgg8Y_JSxr2Puxiu_q/w640-h384/se%20desbordo%20el%20espacio%20que%20hace%20de%20terminar%20de%20colectivos%20en%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQ_m7pVWOM4IGYq51YzD0tZT7-RRB4sQx5EyKDKcz9ZREKDiTxMTWj3jH9lWd2DNysa9flia5nhBWiNGHjBFid-F7s0G3evi0F_LWoMc4z2QKtX6rbGmkIXjwcjxWDXlOvW78Coy0zed-WUfF2orJgDOqmkaklqJmWYzgg8Y_JSxr2Puxiu_q/s72-w640-c-h384/se%20desbordo%20el%20espacio%20que%20hace%20de%20terminar%20de%20colectivos%20en%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-caos-en-la-terminal-de-ushuaia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-caos-en-la-terminal-de-ushuaia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos