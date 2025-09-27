(Vídeo) Caos en la “terminal” de Ushuaia: varios colectivos desbordaron el espacio y generaron desorden

La falta de infraestructura volvió a quedar en evidencia en la capital fueguina. Anoche, con la llegada de varios colectivos de larga distancia, el espacio utilizado como “terminal” en Ushuaia colapsó, dejando postales de caos y desorganización.

Según las imágenes captadas por vecinos y turistas, decenas de pasajeros descendieron al mismo tiempo en un sector reducido, mientras que combis y vehículos particulares intentaban maniobrar en medio del desorden.





Ante la imposibilidad de circular con normalidad, muchas combis debieron estacionar en lugares prohibidos para poder recoger gente, generando mayor congestión y complicaciones para el tránsito, incluso utilizando sectores en donde no esta permitido estacionar.





La situación no es nueva: desde hace tiempo, la ciudad arrastra una problemática por la falta de una terminal de colectivos adecuada , lo que provoca que la llegada de varias unidades al mismo tiempo se transforme en un problema de tránsito y seguridad para quienes esperan o intentan retirarse del lugar.





Mientras tanto, los reclamos se repiten : Ushuaia sigue recibiendo miles de turistas por tierra sin contar con la infraestructura necesaria para brindar un servicio ordenado y seguro.



