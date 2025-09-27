(Vídeo) Caos en la “terminal” de Ushuaia: varios colectivos desbordaron el espacio y generaron desorden

Cinco colectivos colapsaron espacio destinado como terminal en Ushuaia. Combis estacionaron en lugares prohibidos y el caos volvió a quedar en evide
La falta de infraestructura volvió a quedar en evidencia en la capital fueguina. Anoche, con la llegada de varios colectivos de larga distancia, el espacio utilizado como “terminal” en Ushuaia colapsó, dejando postales de caos y desorganización.
Según las imágenes captadas por vecinos y turistas, decenas de pasajeros descendieron al mismo tiempo en un sector reducido, mientras que combis y vehículos particulares intentaban maniobrar en medio del desorden.
Ante la imposibilidad de circular con normalidad, muchas combis debieron estacionar en lugares prohibidos para poder recoger gente, generando mayor congestión y complicaciones para el tránsito, incluso utilizando sectores en donde no esta permitido estacionar.
La situación no es nueva: desde hace tiempo, la ciudad arrastra una problemática por la falta de una terminal de colectivos adecuada, lo que provoca que la llegada de varias unidades al mismo tiempo se transforme en un problema de tránsito y seguridad para quienes esperan o intentan retirarse del lugar.
Mientras tanto, los reclamos se repiten: Ushuaia sigue recibiendo miles de turistas por tierra sin contar con la infraestructura necesaria para brindar un servicio ordenado y seguro.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS