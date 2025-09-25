(Vídeo) Pelea entre menores en pleno centro de Ushuaia generó intervención policial

Un incidente entre menores de edad alteró la tranquilidad del centro de Ushuaia en la noche del miercoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en la intersección de las calles Piedrabuena y San Martín, donde un grupo de adolescentes protagonizó una pelea que rápidamente llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona.





Ante la situación, efectivos de la Policía Provincial acudieron al lugar para dispersar a los involucrados y restablecer el orden. Según fuentes oficiales, no se registraron heridos de gravedad, aunque algunos de los jóvenes fueron identificados y trasladados a sede policial para su resguardo y notificación a los responsables adultos.





El episodio se suma a otros hechos recientes protagonizados por menores en la vía pública, lo que reaviva la preocupación de vecinos y comerciantes sobre la seguridad en el centro de la ciudad.



