Operativo de tránsito dejó vehículos incautados y actas de infracción

USHUAIA.– La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo vehicular en distintos sectores de la ciudad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

En esta ocasión, el control se desarrolló en avenida Maipú, a la altura del cartel de Ushuaia, donde fueron verificados 75 automóviles.





El balance del procedimiento arrojó:

7 actas de infracción labradas.

3 vehículos incautados por falta de la documentación obligatoria para circular.

Desde el área municipal señalaron que estos operativos se realizan tanto en horario diurno como nocturno, con el objetivo de reforzar la seguridad vial para conductores y peatones.