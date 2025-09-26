Operativo de tránsito dejó vehículos incautados y actas de infracción

9 0 26 septiembre 2025 2025-09-26T01:01:00-03:00 Editar esta nota

Operativo de tránsito en Ushuaia: controlaron 75 vehículos, se labraron 7 infracciones y se incautaron 3 rodados sin documentación.

La Municipalidad de Ushuaia controló 75 vehículos en la avenida Maipú. Se labraron siete actas de infracción y se incautaron tres rodados.
USHUAIA.– La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo vehicular en distintos sectores de la ciudad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

En esta ocasión, el control se desarrolló en avenida Maipú, a la altura del cartel de Ushuaia, donde fueron verificados 75 automóviles.

El balance del procedimiento arrojó:
  • 7 actas de infracción labradas.
  • 3 vehículos incautados por falta de la documentación obligatoria para circular.
Desde el área municipal señalaron que estos operativos se realizan tanto en horario diurno como nocturno, con el objetivo de reforzar la seguridad vial para conductores y peatones.

  1. Anónimoseptiembre 26, 2025

    y si ... y cada vez mas gente va a estar en falta .. ya no se puede mas con las cuentas . menos para tener el auto en condiciones.
    y por el otro lado la muni ue SIEMPRE , te da una mano.

  2. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Hay que recaudar
    Aumentó la coca.

  3. Anónimoseptiembre 26, 2025

    El gremio de los municipales sacó un nuevo tema musical, dedicado al intendente, se llama: " EL DROGÓN ASESINO".

  4. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Ratas! Calles destruidas y patentes caras! Ratas!

  5. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Plata para la merca quiere el carretiya

  6. Anónimoseptiembre 26, 2025

    ahora salen claro los dias lindo salen a cagarte la vida pero despues nio enciontra s a ndie

  7. Anónimoseptiembre 26, 2025

    en invierno ni aparecen

  8. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Y si coincidia que eran todos pelucas los infractores obviamente.

  9. Anónimoseptiembre 26, 2025

    "Con el objetivo de reforzar la seguridad vial para conductores y peatones".. jajajaj me hacen cagar de risa. Con el objetivo de recaudar para la corona debieran decir.

