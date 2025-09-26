Operativo de tránsito dejó vehículos incautados y actas de infracción

Operativo de tránsito en Ushuaia: controlaron 75 vehículos, se labraron 7 infracciones y se incautaron 3 rodados sin documentación.
USHUAIA.– La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo vehicular en distintos sectores de la ciudad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
En esta ocasión, el control se desarrolló en avenida Maipú, a la altura del cartel de Ushuaia, donde fueron verificados 75 automóviles.
El balance del procedimiento arrojó:
- 7 actas de infracción labradas.
- 3 vehículos incautados por falta de la documentación obligatoria para circular.
Desde el área municipal señalaron que estos operativos se realizan tanto en horario diurno como nocturno, con el objetivo de reforzar la seguridad vial para conductores y peatones.
y si ... y cada vez mas gente va a estar en falta .. ya no se puede mas con las cuentas . menos para tener el auto en condiciones.ResponderBorrar
y por el otro lado la muni ue SIEMPRE , te da una mano.
Hay que recaudarResponderBorrar
Aumentó la coca.
El gremio de los municipales sacó un nuevo tema musical, dedicado al intendente, se llama: " EL DROGÓN ASESINO".ResponderBorrar
Ratas! Calles destruidas y patentes caras! Ratas!ResponderBorrar
Plata para la merca quiere el carretiyaResponderBorrar
ahora salen claro los dias lindo salen a cagarte la vida pero despues nio enciontra s a ndieResponderBorrar
en invierno ni aparecenResponderBorrar
Y si coincidia que eran todos pelucas los infractores obviamente.ResponderBorrar
"Con el objetivo de reforzar la seguridad vial para conductores y peatones".. jajajaj me hacen cagar de risa. Con el objetivo de recaudar para la corona debieran decir.ResponderBorrar