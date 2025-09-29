(Vídeo) A horas de la llegada del Presidente: Ushuaia empapelada con carteles contra Javier Milei

19 0 29 septiembre 2025 2025-09-29T06:29:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia amaneció empapelada con carteles contra Milei a horas de su llegada. Afiches de izquierda denuncian alineamiento con EE.UU.

En la antesala de la visita presidencial a Tierra del Fuego, organizaciones de izquierda desplegaron una pegatina masiva en el centro de Ushuaia con mensajes críticos y alusiones políticas.
La visita del presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, prevista para hoy 29 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, sigue generando repercusión en todo el país. Desde temprano, el centro de la capital fueguina amaneció empapelado con carteles críticos, colocados principalmente por organizaciones de izquierda. Según Fuentes de Crónicas Fueguinas, estaría a punto de llegar 

Las pegatinas con la leyenda “Patria o Milei” se repiten en paredes, columnas y casetas de energía. El diseño utiliza un formato tipográfico que imita la bandera de Estados Unidos, en clara alusión al alineamiento del Gobierno Nacional con la Casa Blanca.

Otra de las consignas que circula en los afiches señala: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo”, en referencia a la actual cúpula de funcionarios nacionales vinculados al macrismo.

La actividad de las agrupaciones opositoras se da en paralelo a la convocatoria para la concentración de las 18 horas en San Martín y Don Bosco, donde se espera una masiva movilización durante la presencia presidencial.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 19
  1. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Típico de kukitas, demokazia dicen después jajajaia soy el hazme reír. Vamos Presidente

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Y VOS CRONICAS ESTAS DEL LADO DEL PAIS QUE TE DA DE COMER O DEL HIJO P3DOFILO Y PUTATIVO DE EUA Y LOS SECTARIOS JUDIOS?

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Para esas pavadas si hay plata pero para arreglar una escuela para que los pibes tengan clases....

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Pobreeeee milei y cómplices que son rebuenossss y solo quieren exterminar a la maldita casta de los pobres, empleados, jubilados, médicos, docentes, discapacitados y marrones mandriles que se oponen a la transferencia de bienes de pobres a los ricos .

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Consentracion de simios
    Aqui el que se presente para gobernador que no sea wuoto perez mellella ni cualquiera de sus seguidores gana

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Estas grande ya Omar Becerra para seguir con estas pavadas !!

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 29, 2025

    hablá también de la pintada de cruce peatonal hoy a las 8 de la mañana.... cortando media calle, haciendo más dificil transitar solo porque el intendente "anti-Milei" quiere que esa parte se vea linda ahora que viene el presidente... (no la pudieron pintar ayer domingo, claro se tiene que ver que están laburando)

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 29, 2025

    para eso tienen habilidad, para robar, estar al pedo, vivir del estado, gastar plata en boludeces y ensuciar la ciudad, kirchneristas zurdos de mierda

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Muy bien, así me gusta

    ResponderBorrar
  10. Anónimoseptiembre 29, 2025

    bien por los carteles . Escarnio publico . perfecto

    ResponderBorrar
  11. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Hay cronica . Como mentis . " masiva concurrencia en al acto de Milei "" : No te creo . Espero ver fotos de la masiva......

    ResponderBorrar
  12. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Que pedazos de hijos de puta hace muchos años vienen entregando el pais,los kukas le entregaron a china a los ingleses pprque el radar ingles esta cuando era presidenten nefasto de fernandez,lo que pasaque a estos pelotudos le lavaron el cerebro kukas de mierda

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoseptiembre 29, 2025

      no hay que ser "kuka", "peroncho" "kisnerista" para darse cuenta que solo se ajusto a la clase trabajadora, jubilados y discapacitados. Solo hay que ser "fanático" de lo que venden los medios televisivos = "IGNORANTE" o cobras tu sueldo en "dolares"

      Borrar
  13. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Típico de peroncho....

    ResponderBorrar
  14. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Después limpien mangas de kukas

    ResponderBorrar
  15. Anónimoseptiembre 29, 2025

    me imagino que la patria serian los kuka,entonces elijo a milei

    ResponderBorrar
  16. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Dejen que los ciudadanos decidan x si mismos

    ResponderBorrar
  17. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Aguante milei

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2372,Interes General,3198,Internacionales,152,Locales,3696,Noticias Nacionales,1402,Policiale,5,Policiales,11388,Sociedad,4988,Tecno,76,Tendencias,134,Titulares,14514,Ultimas Noticias,12903,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) A horas de la llegada del Presidente: Ushuaia empapelada con carteles contra Javier Milei
(Vídeo) A horas de la llegada del Presidente: Ushuaia empapelada con carteles contra Javier Milei
Ushuaia amaneció empapelada con carteles contra Milei a horas de su llegada. Afiches de izquierda denuncian alineamiento con EE.UU.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggExX-CfH9fmCeM0w-58fBYKodQ1YGppi5rV9551ymmQzMJJuPiIUWrwUTL6PJ1NFooDwtdBZchcwvq90d5DuBtgL7Ei0zcFFNtTZwqGb6GW7RQJ_1Aty56zN-IsRax9QYFKHmsgTOvF_P9hcqsoy7saIm8OdbSSAfJXaezTMngk2FIlcfqsW2/w640-h384/pegadas%20contra%20milei%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggExX-CfH9fmCeM0w-58fBYKodQ1YGppi5rV9551ymmQzMJJuPiIUWrwUTL6PJ1NFooDwtdBZchcwvq90d5DuBtgL7Ei0zcFFNtTZwqGb6GW7RQJ_1Aty56zN-IsRax9QYFKHmsgTOvF_P9hcqsoy7saIm8OdbSSAfJXaezTMngk2FIlcfqsW2/s72-w640-c-h384/pegadas%20contra%20milei%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-horas-de-la-llegada-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-horas-de-la-llegada-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos