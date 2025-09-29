(Vídeo) A horas de la llegada del Presidente: Ushuaia empapelada con carteles contra Javier Milei

La visita del presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, prevista para hoy 29 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, sigue generando repercusión en todo el país. Desde temprano, el centro de la capital fueguina amaneció empapelado con carteles críticos, colocados principalmente por organizaciones de izquierda. Según Fuentes de Crónicas Fueguinas, estaría a punto de llegar

Las pegatinas con la leyenda “Patria o Milei” se repiten en paredes, columnas y casetas de energía. El diseño utiliza un formato tipográfico que imita la bandera de Estados Unidos, en clara alusión al alineamiento del Gobierno Nacional con la Casa Blanca.





Otra de las consignas que circula en los afiches señala: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo”, en referencia a la actual cúpula de funcionarios nacionales vinculados al macrismo.





La actividad de las agrupaciones opositoras se da en paralelo a la convocatoria para la concentración de las 18 horas en San Martín y Don Bosco, donde se espera una masiva movilización durante la presencia presidencial.



