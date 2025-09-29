Solicitan paradero de un hombre de 53 años desaparecido en Ushuaia

La Policía Provincial de Tierra del Fuego lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Edgar Rolando Cruz, de 53 años, quien se ausentó de su domicilio en horas de la tarde de este lunes y hasta el momento no ha regresado.

Según precisaron las autoridades, Cruz fue visto por última vez en inmediaciones del sendero que conduce al faro de Playa Larga, en Ushuaia. Allí también fue hallado estacionado su vehículo, un Chevrolet Captiva color blanco, lo que generó preocupación entre familiares y equipos de búsqueda.





La fuerza policial solicitó que cualquier información que pueda aportar a la localización del hombre sea comunicada de inmediato a los números de emergencia 101 o 911, o bien a la dependencia policial más cercana.





El operativo de búsqueda se encuentra en marcha en distintos puntos del sector costero, con participación de personal de la Policía, Defensa Civil y grupos especializados en rescate.