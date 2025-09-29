Solicitan paradero de un hombre de 53 años desaparecido en Ushuaia

0 0 29 septiembre 2025 2025-09-29T22:41:00-03:00 Editar esta nota

Buscan a Edgar Rolando Cruz, de 53 años, visto por última vez en Playa Larga, Ushuaia. La Policía halló su vehículo y pide colaboración.

La Policía Provincial busca a Edgar Rolando Cruz, visto por última vez en la zona del faro de Playa Larga. Su vehículo apareció estacionado en el sector.
La Policía Provincial de Tierra del Fuego lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Edgar Rolando Cruz, de 53 años, quien se ausentó de su domicilio en horas de la tarde de este lunes y hasta el momento no ha regresado.

Según precisaron las autoridades, Cruz fue visto por última vez en inmediaciones del sendero que conduce al faro de Playa Larga, en Ushuaia. Allí también fue hallado estacionado su vehículo, un Chevrolet Captiva color blanco, lo que generó preocupación entre familiares y equipos de búsqueda.

La fuerza policial solicitó que cualquier información que pueda aportar a la localización del hombre sea comunicada de inmediato a los números de emergencia 101 o 911, o bien a la dependencia policial más cercana.

El operativo de búsqueda se encuentra en marcha en distintos puntos del sector costero, con participación de personal de la Policía, Defensa Civil y grupos especializados en rescate.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2373,Interes General,3198,Internacionales,152,Locales,3701,Noticias Nacionales,1404,Policiale,5,Policiales,11389,Sociedad,4988,Tecno,76,Tendencias,135,Titulares,14519,Ultimas Noticias,12908,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Solicitan paradero de un hombre de 53 años desaparecido en Ushuaia
Solicitan paradero de un hombre de 53 años desaparecido en Ushuaia
Buscan a Edgar Rolando Cruz, de 53 años, visto por última vez en Playa Larga, Ushuaia. La Policía halló su vehículo y pide colaboración.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNndaRDe23uRn8NmGhF1T2Lylia0RMwCkyzwzs_hPAHY6rBx0TgFJw08q9aEKRt868dDr-SpuoJSoVHbiXfIoxlvlhl3rOau4HcEWmZGU_1aD3Ck-wHzkJ3HrDr7cITCjyimzM1UAIGTaQFudZUDcTPyqnTf0OD37BGwBvOxQM6fH45aMK7oQ8/w640-h384/solicitud%20de%20paradero%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNndaRDe23uRn8NmGhF1T2Lylia0RMwCkyzwzs_hPAHY6rBx0TgFJw08q9aEKRt868dDr-SpuoJSoVHbiXfIoxlvlhl3rOau4HcEWmZGU_1aD3Ck-wHzkJ3HrDr7cITCjyimzM1UAIGTaQFudZUDcTPyqnTf0OD37BGwBvOxQM6fH45aMK7oQ8/s72-w640-c-h384/solicitud%20de%20paradero%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/solicitan-paradero-de-un-hombre-de-53.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/solicitan-paradero-de-un-hombre-de-53.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos