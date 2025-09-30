(Vídeo) Milei hablo sobre lo sucedido en Ushuaia en el programa de A24 "Otra Mañana", de Antonio Laje y culpo al Gobernador por la violencia en Ushuaia

Milei acusó al kirchnerismo y a Melella por la violencia en Ushuaia y denunció uso de recursos públicos para escraches durante su visita.
La conflictiva visita del presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, que incluyó incidentes y la suspensión de la caminata prevista por el centro de Ushuaia, sigue generando repercusiones políticas.
En una entrevista brindada esta mañana a A24, el mandatario cargó directamente contra el Gustavo Melella al afirmar: “Ayer nos topamos con los violentos de siempre”. Milei aseguró que la violencia registrada fue “otra muestra de lo que hace el kirchnerismo” y que la intención detrás de los disturbios fue instalar que “no puedo bajar al territorio”.
El presidente también apuntó contra el gobernador Gustavo Melella, a quien acusó de haber utilizado “recursos públicos para concretar los escraches y bloquear la seguridad” durante su visita a la ciudad.
La presencia del jefe de Estado en Ushuaia estuvo marcada por la tensión desde su llegada. Milei, en su descargo televisivo, buscó desligar responsabilidades y volvió a ubicar a la oposición como principal motor de los incidentes que alteraron su agenda en la provincia más austral.
Que podemos esperar de este sorete que eligieron como gobernador, maricòn, ladròn, violador, siempre escudado por las mierdas de los K, toda esta bosta es herencia de los ManfredotiResponderBorrar
kukitas cuando ellos no gobiernan molestan, se quedo corto videlaResponderBorrar
Qué esperaba? Entrega la soberanía, no viaja si no es a lustrarle las botas a algún Jefe de Estado Conjunto Yanki, viene y no inaugura ni un metro de aire, no lo esperaba nadie de su partiducho. Esto se llama condena social. O tercera ley de Newton: a cada acción su reacción.ResponderBorrar
BIEN BIEN , EL GOBERNADOR Y TODA LA CHUSMA FUEGUINAResponderBorrar
BIEN BIEN , EL GOBERNADOR Y TODA LA CHUSMA FUEGUINAResponderBorrar
ya todos conocemos como se manejan los kukas ,se creen dueños de todoResponderBorrar
Negrada kircha al máximo, pierden como perros grones de la bosta.ResponderBorrar
Negros de mierda se convocaron para hacer quilombo y faltarle el respeto al presidente y ala gente que lo eligió, pero la mayoría de la gente espero que se los demuestren en las urnas aunque hay muchos cabezas de corcho en esta ciudadResponderBorrar
y que esperaban estos kukas villeros no sirven para nadaResponderBorrar
Milei, cuando abrís la boca y solo exclamas improperios, insultos, descalificaciones, a propios y ajenos, eso también es violencia. "Cosecharás tu siembra" esquizofrénico!ResponderBorrar
Aja resulta que denuncia el uso de "recursos públicos", que caradura, viaja en el avión del Estado, usa todos los recursos públicos para hacer campaña política, en el país y en las payasadas en el exterior, viáticos etc., que caradura este Milei, impresentables y, lo que es peor, insensible con los que más sufren, discapacitados y jubilados. Un sicópata lleno de crueldad.ResponderBorrar