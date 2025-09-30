(Vídeo) Milei hablo sobre lo sucedido en Ushuaia en el programa de A24 "Otra Mañana", de Antonio Laje y culpo al Gobernador por la violencia en Ushuaia

La conflictiva visita del presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, que incluyó incidentes y la suspensión de la caminata prevista por el centro de Ushuaia, sigue generando repercusiones políticas.

En una entrevista brindada esta mañana a A24, el mandatario cargó directamente contra el Gustavo Melella al afirmar: “Ayer nos topamos con los violentos de siempre”. Milei aseguró que la violencia registrada fue “otra muestra de lo que hace el kirchnerismo” y que la intención detrás de los disturbios fue instalar que “no puedo bajar al territorio”.





El presidente también apuntó contra el gobernador Gustavo Melella, a quien acusó de haber utilizado “recursos públicos para concretar los escraches y bloquear la seguridad” durante su visita a la ciudad.





La presencia del jefe de Estado en Ushuaia estuvo marcada por la tensión desde su llegada. Milei, en su descargo televisivo, buscó desligar responsabilidades y volvió a ubicar a la oposición como principal motor de los incidentes que alteraron su agenda en la provincia más austral.



