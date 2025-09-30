(Vídeo) Milei hablo sobre lo sucedido en Ushuaia en el programa de A24 "Otra Mañana", de Antonio Laje y culpo al Gobernador por la violencia en Ushuaia

11 0 30 septiembre 2025 2025-09-30T07:51:00-03:00 Editar esta nota

Milei acusó al kirchnerismo y a Melella por la violencia en Ushuaia y denunció uso de recursos públicos para escraches durante su visita.

El presidente acusó al gobierno provincial de usar recursos públicos para escraches y denunció que el kirchnerismo busca impedirle recorrer el territorio.
La conflictiva visita del presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, que incluyó incidentes y la suspensión de la caminata prevista por el centro de Ushuaia, sigue generando repercusiones políticas.

En una entrevista brindada esta mañana a A24, el mandatario cargó directamente contra el Gustavo Melella al afirmar: “Ayer nos topamos con los violentos de siempre”. Milei aseguró que la violencia registrada fue “otra muestra de lo que hace el kirchnerismo” y que la intención detrás de los disturbios fue instalar que “no puedo bajar al territorio”.

El presidente también apuntó contra el gobernador Gustavo Melella, a quien acusó de haber utilizado “recursos públicos para concretar los escraches y bloquear la seguridad” durante su visita a la ciudad. 

La presencia del jefe de Estado en Ushuaia estuvo marcada por la tensión desde su llegada.  Milei, en su descargo televisivo, buscó desligar responsabilidades y volvió a ubicar a la oposición como principal motor de los incidentes que alteraron su agenda en la provincia más austral.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 11
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Que podemos esperar de este sorete que eligieron como gobernador, maricòn, ladròn, violador, siempre escudado por las mierdas de los K, toda esta bosta es herencia de los Manfredoti

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 30, 2025

    kukitas cuando ellos no gobiernan molestan, se quedo corto videla

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Qué esperaba? Entrega la soberanía, no viaja si no es a lustrarle las botas a algún Jefe de Estado Conjunto Yanki, viene y no inaugura ni un metro de aire, no lo esperaba nadie de su partiducho. Esto se llama condena social. O tercera ley de Newton: a cada acción su reacción.

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 30, 2025

    BIEN BIEN , EL GOBERNADOR Y TODA LA CHUSMA FUEGUINA

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 30, 2025

    BIEN BIEN , EL GOBERNADOR Y TODA LA CHUSMA FUEGUINA

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 30, 2025

    ya todos conocemos como se manejan los kukas ,se creen dueños de todo

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Negrada kircha al máximo, pierden como perros grones de la bosta.

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Negros de mierda se convocaron para hacer quilombo y faltarle el respeto al presidente y ala gente que lo eligió, pero la mayoría de la gente espero que se los demuestren en las urnas aunque hay muchos cabezas de corcho en esta ciudad

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 30, 2025

    y que esperaban estos kukas villeros no sirven para nada

    ResponderBorrar
  10. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Milei, cuando abrís la boca y solo exclamas improperios, insultos, descalificaciones, a propios y ajenos, eso también es violencia. "Cosecharás tu siembra" esquizofrénico!

    ResponderBorrar
  11. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Aja resulta que denuncia el uso de "recursos públicos", que caradura, viaja en el avión del Estado, usa todos los recursos públicos para hacer campaña política, en el país y en las payasadas en el exterior, viáticos etc., que caradura este Milei, impresentables y, lo que es peor, insensible con los que más sufren, discapacitados y jubilados. Un sicópata lleno de crueldad.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2374,Interes General,3199,Internacionales,153,Locales,3705,Noticias Nacionales,1407,Policiale,6,Policiales,11390,Sociedad,4989,Tecno,76,Tendencias,136,Titulares,14527,Ultimas Noticias,12916,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Milei hablo sobre lo sucedido en Ushuaia en el programa de A24 "Otra Mañana", de Antonio Laje y culpo al Gobernador por la violencia en Ushuaia
(Vídeo) Milei hablo sobre lo sucedido en Ushuaia en el programa de A24 "Otra Mañana", de Antonio Laje y culpo al Gobernador por la violencia en Ushuaia
Milei acusó al kirchnerismo y a Melella por la violencia en Ushuaia y denunció uso de recursos públicos para escraches durante su visita.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicYYvYGyB2OgOkST0WTMGGz9KKwJ6W3_7qrDFhRt_CveOeU_1-DXoUAtExzh7cqWjRAbYo3FZtBSrwxQx_neGIVMeZFTsWYiP15wzUwYIrWLVb4sxMVRFU8XezXkUa6gKjVdyEooNrlL46fZyIRL72-V0R1SWRS36htFMeY9Kitdy7kRYjBPC/w640-h384/milei%20hizo%20su%20descarga%20en%20programa%20de%20a24%20sobre%20lo%20que%20paso%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicYYvYGyB2OgOkST0WTMGGz9KKwJ6W3_7qrDFhRt_CveOeU_1-DXoUAtExzh7cqWjRAbYo3FZtBSrwxQx_neGIVMeZFTsWYiP15wzUwYIrWLVb4sxMVRFU8XezXkUa6gKjVdyEooNrlL46fZyIRL72-V0R1SWRS36htFMeY9Kitdy7kRYjBPC/s72-w640-c-h384/milei%20hizo%20su%20descarga%20en%20programa%20de%20a24%20sobre%20lo%20que%20paso%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-milei-hablo-sobre-lo-sucedido-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-milei-hablo-sobre-lo-sucedido-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos