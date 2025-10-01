Confirmado: Rosana Bertone forma parte de Fuerza Patria junto al kirchnerismo

La ex gobernadora de Tierra del Fuego confirmó su alineamiento con Fuerza Patria y el nuevo espacio “Primero la Patria”, compartiendo escenario con Máximo Kirchner y referentes K.
La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, confirmó su incorporación a Fuerza Patria y a la flamante agrupación “Primero la Patria”, marcando así una definición política de peso en el proceso electoral de octubre.

En los últimos días ya había dado señales en redes sociales, pero este lunes su participación en el acto partidario realizado en la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) terminó de ratificar su posicionamiento. Allí se mostró en las primeras filas junto a Máximo Kirchner y referentes del kirchnerismo, en el lanzamiento formal de la nueva fuerza que busca proyectar al peronismo hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre y, principalmente, hacia los comicios ejecutivos de 2027. 

De esta manera, Rosana Bertone se aleja de Defendamos Tierra Del Fuego y apoya la candidatura de Cristina Lopez.  “Primero la Patria o Fuerza Patria” reúne a dirigentes del peronismo federal y del cristinismo, sectores que hasta ahora caminaban por separado. Entre los nombres más destacados que integran el espacio figuran Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), además de legisladores y dirigentes nacionales como José Glinski, Gisela Marziotta, Guillermo Snopek, Teresa García, Gabriela Estévez y Leonardo Nardini.

La ex gobernadora Bertone trabaja para fuerza patria

El encuentro estuvo marcado por discursos que pusieron en el centro la figura de Cristina Kirchner, actualmente en detención domiciliaria. La propia ex presidenta envió un audio en el que llamó a “profundizar la organización política para volver a gobernar en 2027” y criticó con dureza al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, Máximo Kirchner agradeció a los dirigentes que visitaron a Cristina y remarcó: “Más allá de las idas y vueltas, el que nace peronista sabe dónde tiene que estar en este momento”.

Con la incorporación de Bertone, la ex mandataria fueguina vuelve a tener su lugar de protagonismo en la política nacional y provincial, en un armado que busca reposicionar al peronismo como alternativa de gobierno frente al oficialismo libertario. 

Bertone apoya fuerza patria

BLOGGER: 20
  1. Anónimooctubre 01, 2025

    Excelente. Todo lo que sea molestar a los pelucas es más que excelente.

    1. Anónimooctubre 01, 2025

      Estas nerviosho ?

    2. Anónimooctubre 01, 2025

      Se nota que usted no vivió en los años que esa señora fue gobernadora. Fue un gobierno 10 veces mas patético que el de la colorada Melella.

  2. Anónimooctubre 01, 2025

    Peeo PEPA no estaba con el intendente de Rio Grande que parecia algo diferente ??

  3. Anónimooctubre 01, 2025

    siempre son los mismos, igual que en el gobierno de milei siempre es caputo o menem en esta caso es igual ,siempre son los mismos

  4. Anónimooctubre 01, 2025

    Si si, es un gran PESO... muchos kilos

  5. Anónimooctubre 01, 2025

    se cargaron a una mochila de plomo, cerda ladrona.

  6. Anónimooctubre 01, 2025

    esta basura está libre gracias a sus amigos del poder judicial.

  7. Anónimooctubre 01, 2025

    GORDA SICÓPATA Y DELINCUENTE, SE AFANÓ TODO, APARECE EN LOS CUADERNOS DE LA RUTA DEL DINERO K. LOS FONDOS DE NACIÓN A LA POLITICA

  8. Anónimooctubre 01, 2025

    BERTONE, la inventora de las obras truchas , la que pagó un portal millonario a una empresa informática, para subir videos de obras inexistentes, y publicar inauguraciones de las obras de Fabiana Rios

  9. Anónimooctubre 01, 2025

    esta cerda es la que compró máquinas pica papeles y destruyó expedientes antes de irse, y los cargaba en las camionetas de Aref

  10. Anónimooctubre 01, 2025

    esa es una espata votos, esta recontra quemada por traidora

  11. Anónimooctubre 01, 2025

    esta enferma mental tenia al otro trolo enfermo mental de LEONARDO GORBACZ, el creador de la ley de salud mental donde muere gente todos los dias, gracias al arreglo que hicieron los kirchneristas en el congreso por esta ley

  12. Anónimooctubre 01, 2025

    Rosana Bertone, kirchnerista, peronista y ladrona. Nunca devolverá lo que se afanó, los jueces y fiscales de TDF tenían el saco roto de las denuncias en su contra.

  13. Anónimooctubre 01, 2025

    soret

  14. Anónimooctubre 01, 2025

    VAMOS PEPA !

  15. Anónimooctubre 01, 2025

    Dejen de mentir pajeros, martin perez hacete cargo de la gorda hija de puta esa, no la tires para este lado, que pasa no te dan las encuestas boludito, es muy pedorra tu estrategia la tenes designada en la municipalidad y la tiras para este lado, sos un inútil martin perez

  16. Anónimooctubre 01, 2025

    Cualquier colectivo te deja en la puerta. lOS JUBILADOS AGRADECIDOS¡

  17. Anónimooctubre 01, 2025

    Es increíble!!!. Esta gorda impresentable destruyó la provincia cuando fue gobernadora. Lo peor que se vio en la historia de TDF.

  18. Anónimooctubre 01, 2025

    La gorda impresentable es pianta votos. Muchos, votarán a cualquier partido menos en donde esté esta gorda.

