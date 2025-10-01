Confirmado: Rosana Bertone forma parte de Fuerza Patria junto al kirchnerismo

La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, confirmó su incorporación a Fuerza Patria y a la flamante agrupación “Primero la Patr...

La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, confirmó su incorporación a Fuerza Patria y a la flamante agrupación “Primero la Patria” , marcando así una definición política de peso en el proceso electoral de octubre.

En los últimos días ya había dado señales en redes sociales, pero este lunes su participación en el acto partidario realizado en la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) terminó de ratificar su posicionamiento. Allí se mostró en las primeras filas junto a Máximo Kirchner y referentes del kirchnerismo, en el lanzamiento formal de la nueva fuerza que busca proyectar al peronismo hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre y, principalmente, hacia los comicios ejecutivos de 2027.

De esta manera, Rosana Bertone se aleja de Defendamos Tierra Del Fuego y apoya la candidatura de Cristina Lopez. “Primero la Patria o Fuerza Patria” reúne a dirigentes del peronismo federal y del cristinismo, sectores que hasta ahora caminaban por separado. Entre los nombres más destacados que integran el espacio figuran Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), además de legisladores y dirigentes nacionales como José Glinski, Gisela Marziotta, Guillermo Snopek, Teresa García, Gabriela Estévez y Leonardo Nardini.