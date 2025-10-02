(Vídeo) Vandalismo en cajeros de la avenida San Martín: destrozos y falta de control

Destrozos en cajeros de San Martín y Don Bosco. Vidrios rotos, falta de seguridad y crítica a la vigilancia en pleno centro de la ciudad.

Un vecino denunció graves destrozos en los cajeros automáticos de la avenida San Martín, a metros de la calle Don Bosco, durante la madrugada de este jueves. Vidrios rotos y daños en la máquina, sin intervención inmediata de seguridad.
Hoy jueves 2 de octubre de 2025, alrededor de la 01:06 de la madrugada, un trabajador que salía de su empleo advirtió serios actos de vandalismo en los cajeros automáticos ubicados sobre la avenida San Martín, a media cuadra de la intersección con Don Bosco.

Según relató, las máquinas presentaban importantes destrozos: una placa arrancada, vidrios rotos a patadas y daños visibles en la estructura del cajero. El vecino registró la situación en video y dio aviso inmediato a la Policía a través del 101.

Al comunicarse con la central, la operadora respondió “raro que el guardia no avisó”, a lo que el denunciante replicó que probablemente “estaría durmiendo”, evidenciando la falta de control en una zona céntrica y de alto tránsito.

El hecho genera preocupación entre los vecinos por la reiteración de episodios de inseguridad y vandalismo en pleno corazón de la ciudad, donde la ausencia de vigilancia efectiva deja expuestos tanto a usuarios como a las propias entidades bancarias. 

