Operativo en Paso San Sebastián: incautaron más de 11 kilos de cocaína y 200 pastillas de metadona

Según confirmaron fuentes oficiales, tras las pruebas de campo realizadas sobre el material incautado, se comprobó la presencia de 11.185 kilogramos de cocaína y 200 pastillas de metadona, un potente analgésico opioide de uso restringido.





El procedimiento fue encabezado por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo del doctor Marcelo Rapaport, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes y el secuestro total de la sustancia.





Fuentes judiciales señalaron que el caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Río Grande, desde donde se ordenaron nuevas diligencias para determinar el origen del cargamento y el destino que tendría dentro o fuera de la provincia.





El hallazgo refuerza la preocupación por el creciente tránsito de estupefacientes en la frontera norte de Tierra del Fuego, un punto clave para el control de cargas y personas que ingresan o egresan del territorio provincial.



