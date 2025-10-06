Operativo en Paso San Sebastián: incautaron más de 11 kilos de cocaína y 200 pastillas de metadona

Aduana incautó 11 kg de cocaína y 200 pastillas de metadona en Paso San Sebastián. Interviene el Juzgado Federal de Río Grande.

Un importante operativo antidroga se llevó adelante en el Paso Fronterizo San Sebastián, donde personal de Aduana detectó un cargamento con cocaína y metadona en un transporte de cargas. Intervino el Juzgado Federal de Río Grande.

Un nuevo procedimiento federal volvió a poner en alerta a las fuerzas de control fronterizo de Tierra del Fuego. En horas de la mañana de este domingo, personal de la Aduana apostado en el Paso Internacional San Sebastián, a unos 79 kilómetros de Río Grande, detectó un importante cargamento de droga oculto en un medio de transporte de cargas.

Según confirmaron fuentes oficiales, tras las pruebas de campo realizadas sobre el material incautado, se comprobó la presencia de 11.185 kilogramos de cocaína y 200 pastillas de metadona, un potente analgésico opioide de uso restringido.

El procedimiento fue encabezado por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo del doctor Marcelo Rapaport, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes y el secuestro total de la sustancia.

Fuentes judiciales señalaron que el caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Río Grande, desde donde se ordenaron nuevas diligencias para determinar el origen del cargamento y el destino que tendría dentro o fuera de la provincia.

El hallazgo refuerza la preocupación por el creciente tránsito de estupefacientes en la frontera norte de Tierra del Fuego, un punto clave para el control de cargas y personas que ingresan o egresan del territorio provincial.

