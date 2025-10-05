Motociclista de 69 años sufrió un grave accidente en la Ruta 3, cerca de Ushuaia

Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la tarde de este domingo en el kilómetro 3017 de la Ruta Nacional N°3, cuando un motociclista identificado como Walter Horacio Aníbal Lucena, de 69 años, perdió el control de su vehículo por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El conductor fue rápidamente asistido por personal de Seguridad Vial Provincial y Protección Civil, quienes trabajaron en el lugar para estabilizar la situación y garantizar la seguridad del tránsito.





Posteriormente, bomberos del cuartel 2 de Abril brindaron apoyo en las tareas de rescate, tras lo cual el herido fue trasladado en un móvil sanitario al Hospital Regional Ushuaia, donde ingresó con politraumatismos.





Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del accidente y si hubo otros factores que contribuyeron a la pérdida de control del motovehículo.