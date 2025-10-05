Motociclista de 69 años sufrió un grave accidente en la Ruta 3, cerca de Ushuaia

0 0 05 octubre 2025 2025-10-05T22:38:00-03:00 Editar esta nota

Un motociclista de 69 años perdió el control en la Ruta 3 y fue trasladado al Hospital de Ushuaia con politraumatismos. Investigan las causas del hec

El siniestro ocurrió cerca de las 15:40 horas en el kilómetro 3017 de la Ruta Nacional N°3. Un hombre de 69 años perdió el control de su motocicleta y debió ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia con politraumatismos.
Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la tarde de este domingo en el kilómetro 3017 de la Ruta Nacional N°3, cuando un motociclista identificado como Walter Horacio Aníbal Lucena, de 69 años, perdió el control de su vehículo por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El conductor fue rápidamente asistido por personal de Seguridad Vial Provincial y Protección Civil, quienes trabajaron en el lugar para estabilizar la situación y garantizar la seguridad del tránsito.

Posteriormente, bomberos del cuartel 2 de Abril brindaron apoyo en las tareas de rescate, tras lo cual el herido fue trasladado en un móvil sanitario al Hospital Regional Ushuaia, donde ingresó con politraumatismos.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del accidente y si hubo otros factores que contribuyeron a la pérdida de control del motovehículo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2377,Interes General,3206,Internacionales,153,Locales,3736,Noticias Nacionales,1410,Policiale,6,Policiales,11401,Sociedad,4997,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14559,Ultimas Noticias,12948,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Motociclista de 69 años sufrió un grave accidente en la Ruta 3, cerca de Ushuaia
Motociclista de 69 años sufrió un grave accidente en la Ruta 3, cerca de Ushuaia
Un motociclista de 69 años perdió el control en la Ruta 3 y fue trasladado al Hospital de Ushuaia con politraumatismos. Investigan las causas del hec
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2vGLqJeEMMicdQpPNjM1udmnLm4VaWc7Ekn9SKduhNiZ6pQ8G8FDhi3rGhpjTIscaXEAlrKSTgNhXcuOFSSVTb_VW7YHYnlvePn4V5JZqjI46PVgJo74tUUV6C0Hy59cNcZZW6O8cdJxZCPALohq9_82o2j0tmWQ7voLgQJhyphenhyphenPDoM9sSTcu6/w640-h384/accidente%20en%20ruta%203%20rio%20grande.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2vGLqJeEMMicdQpPNjM1udmnLm4VaWc7Ekn9SKduhNiZ6pQ8G8FDhi3rGhpjTIscaXEAlrKSTgNhXcuOFSSVTb_VW7YHYnlvePn4V5JZqjI46PVgJo74tUUV6C0Hy59cNcZZW6O8cdJxZCPALohq9_82o2j0tmWQ7voLgQJhyphenhyphenPDoM9sSTcu6/s72-w640-c-h384/accidente%20en%20ruta%203%20rio%20grande.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/motociclista-de-69-anos-sufrio-un-grave.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/motociclista-de-69-anos-sufrio-un-grave.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos