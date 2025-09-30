Vuoto denuncia que Milei autorizó el ingreso de fuerzas militares extranjeras a Ushuaia

El intendente Walter Vuoto denunció este miércoles que el presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/25, mediante el cual se autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin consulta previa al Congreso Nacional.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la medida habilita el despliegue de tropas foráneas en la base estratégica ubicada en el Canal Beagle entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.





Vuoto cuestionó duramente la decisión presidencial: “Ayer Milei vino a Ushuaia buscando la foto y la consigna de campaña. Hoy, sin consultar al Congreso, firma este decreto”, expresó a través de sus redes sociales en un mensaje que rápidamente se viralizó.





El jefe comunal fueguino subrayó la importancia geopolítica del territorio: “Tierra del Fuego no es moneda de cambio para sus fines electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y, sobre todo, es nuestra casa”.





Además, adelantó que encabezará una férrea oposición: “No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia. Vamos a ponerle un freno. No vamos a entregar nuestra soberanía”.





La decisión se da en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, históricamente reconocida por su rol estratégico en la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.