Vuoto denuncia que Milei autorizó el ingreso de fuerzas militares extranjeras a Ushuaia

Vuoto cuestiona a Milei por autorizar el ingreso de tropas extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin consulta al Congreso.
El intendente Walter Vuoto denunció este miércoles que el presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/25, mediante el cual se autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin consulta previa al Congreso Nacional.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, la medida habilita el despliegue de tropas foráneas en la base estratégica ubicada en el Canal Beagle entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.
Vuoto cuestionó duramente la decisión presidencial: “Ayer Milei vino a Ushuaia buscando la foto y la consigna de campaña. Hoy, sin consultar al Congreso, firma este decreto”, expresó a través de sus redes sociales en un mensaje que rápidamente se viralizó.
El jefe comunal fueguino subrayó la importancia geopolítica del territorio: “Tierra del Fuego no es moneda de cambio para sus fines electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y, sobre todo, es nuestra casa”.
Además, adelantó que encabezará una férrea oposición: “No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia. Vamos a ponerle un freno. No vamos a entregar nuestra soberanía”.
La decisión se da en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, históricamente reconocida por su rol estratégico en la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
Hace mucho tiempo se realizan ejercicio en conjunto con diferentes países pero los que no conocen o quieren llamar la atención con la política del miedo, sale a decir huevadas para los titulares.ResponderBorrar
Quien dejó colocar la antena inglesa V quien le cedió tierras en la Patagonia a China? Si, todo fueron los k y peronchos.ResponderBorrar
Este impresentable inútilResponderBorrar
HRP. ANDA A DECIRLE A MELELLA, DEL RADAR EN TOLHUIN, TITERE DE LOS KKK, HABLA DE IRAN, HABLA DEL DIPUTADO RODRÍGUEZ, HABLA DE LA FALOPA QUE CONSUMISResponderBorrar
esto es una joda los libertarios de milei llegaron al puerto de ushuaia tras denuncia por la afectacion de los fondos mediante la ley urquiza-vuoto. los libertarios de milei piden informes e interrogan a todo el personal en plan de honestos lo unico que les juega en contra es que son libertarios gente de MASSA el chantun de che rubini primo del director general y los otros viatiqueros libertarios de massa enviados a la provincia para auditar al puertoResponderBorrar
una verdadera joda MASSA ES MILEI?
Este batracio se olvida que su papi Fernandez fue a Rusia y se arrodillo con Putin y le dijo que le ofrecia a la Argentina para que sea la puerta de entrada al continente. Que poca memoria que se tiene, con esto no defiendo a Milei solo digo que nadie esta limpio cada uno lleva agua para su molino y nosotros los ciudadanos en el medio. Nuestro gran valor es el voto, usemoslo bien..ResponderBorrar
¿y ustedes vuoto y melella para que estan?ResponderBorrar
Qué dirán ahora los pseudos militantes libertarios fueguinos? aceptarán ser colonia yanki? llorarán lágrimas de zurdos o de libertos? Defenderán esto como defienden las coimas de Karina y los aportes narcos a Spert o la criptomoneda de milei?ResponderBorrar
Payaso falopero. Arregla las calles antes de ver lo que hacen lls otrosResponderBorrar
sos ignorante como todos de tu banda, no tenes noción de relaciones internacionales...ResponderBorrar
La ciudad está destruida, donde estas ??ResponderBorrar
El radar en tolhuin no es de una fuerza extranjera? A esos no denuncias? O usas el radar para geolocalizar los baches?ResponderBorrar