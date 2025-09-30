Vuoto denuncia que Milei autorizó el ingreso de fuerzas militares extranjeras a Ushuaia

12 0 30 septiembre 2025 2025-09-30T08:50:00-03:00 Editar esta nota

Vuoto cuestiona a Milei por autorizar el ingreso de tropas extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin consulta al Congreso.

El intendente rechazó el Decreto 697/25, que habilita tropas foráneas en la Base Naval de Ushuaia entre octubre y noviembre. “Tierra del Fuego no es moneda de cambio”, lanzó.
El intendente Walter Vuoto denunció este miércoles que el presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/25, mediante el cual se autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras a la Base Naval de Ushuaia sin consulta previa al Congreso Nacional.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la medida habilita el despliegue de tropas foráneas en la base estratégica ubicada en el Canal Beagle entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.

Vuoto cuestionó duramente la decisión presidencial: “Ayer Milei vino a Ushuaia buscando la foto y la consigna de campaña. Hoy, sin consultar al Congreso, firma este decreto”, expresó a través de sus redes sociales en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El jefe comunal fueguino subrayó la importancia geopolítica del territorio: “Tierra del Fuego no es moneda de cambio para sus fines electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y, sobre todo, es nuestra casa”.

Además, adelantó que encabezará una férrea oposición: “No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia. Vamos a ponerle un freno. No vamos a entregar nuestra soberanía”.

La decisión se da en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, históricamente reconocida por su rol estratégico en la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

BLOGGER: 12
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Hace mucho tiempo se realizan ejercicio en conjunto con diferentes países pero los que no conocen o quieren llamar la atención con la política del miedo, sale a decir huevadas para los titulares.

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Quien dejó colocar la antena inglesa V quien le cedió tierras en la Patagonia a China? Si, todo fueron los k y peronchos.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Este impresentable inútil

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 30, 2025

    HRP. ANDA A DECIRLE A MELELLA, DEL RADAR EN TOLHUIN, TITERE DE LOS KKK, HABLA DE IRAN, HABLA DEL DIPUTADO RODRÍGUEZ, HABLA DE LA FALOPA QUE CONSUMIS

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 30, 2025

    esto es una joda los libertarios de milei llegaron al puerto de ushuaia tras denuncia por la afectacion de los fondos mediante la ley urquiza-vuoto. los libertarios de milei piden informes e interrogan a todo el personal en plan de honestos lo unico que les juega en contra es que son libertarios gente de MASSA el chantun de che rubini primo del director general y los otros viatiqueros libertarios de massa enviados a la provincia para auditar al puerto
    una verdadera joda MASSA ES MILEI?

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Este batracio se olvida que su papi Fernandez fue a Rusia y se arrodillo con Putin y le dijo que le ofrecia a la Argentina para que sea la puerta de entrada al continente. Que poca memoria que se tiene, con esto no defiendo a Milei solo digo que nadie esta limpio cada uno lleva agua para su molino y nosotros los ciudadanos en el medio. Nuestro gran valor es el voto, usemoslo bien..

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 30, 2025

    ¿y ustedes vuoto y melella para que estan?

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Qué dirán ahora los pseudos militantes libertarios fueguinos? aceptarán ser colonia yanki? llorarán lágrimas de zurdos o de libertos? Defenderán esto como defienden las coimas de Karina y los aportes narcos a Spert o la criptomoneda de milei?

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Payaso falopero. Arregla las calles antes de ver lo que hacen lls otros

    ResponderBorrar
  10. Anónimoseptiembre 30, 2025

    sos ignorante como todos de tu banda, no tenes noción de relaciones internacionales...

    ResponderBorrar
  11. Anónimoseptiembre 30, 2025

    La ciudad está destruida, donde estas ??

    ResponderBorrar
  12. Anónimoseptiembre 30, 2025

    El radar en tolhuin no es de una fuerza extranjera? A esos no denuncias? O usas el radar para geolocalizar los baches?

    ResponderBorrar

