Terra Ignis: ¿el nuevo gigante energético fueguino o chanchullos en puerta? entre promesas de autonomía y sospechas de negocio político

Terra Ignis avanza para reemplazar a la DPE y asumir áreas petroleras tras la salida de Roch. ¿Autonomía energética o nuevo negocio político?
La empresa estatal creada por el Gobierno provincial avanza para reemplazar a la DPE como generadora eléctrica y podría también quedarse con las áreas hidrocarburíferas que dejará Roch S.A. La jugada del Ejecutivo abre una nueva era en el control de la energía en Tierra del Fuego, pero deja abiertas muchas preguntas sobre transparencia, capacidad y objetivos reales.
En medio de un fuerte reacomodamiento del mapa energético fueguino, el Gobierno de Tierra del Fuego avanza silenciosamente en la consolidación de un nuevo actor estatal: Terra Ignis Energía S.A., la empresa que ya dio los primeros pasos para convertirse en el corazón del sistema energético provincial, abarcando desde la generación eléctrica hasta la explotación de hidrocarburos.
El primer movimiento se produjo a través de una presentación formal ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), donde Terra Ignis solicitó ser reconocida como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF).
La iniciativa apunta a reemplazar a la Dirección Provincial de Energía (DPE) como operadora de la Central Termoeléctrica de Ushuaia (CTU), un cambio que marcaría el fin de la histórica estructura estatal creada por la Ley 117.
El trámite, realizado mediante una declaración jurada fechada el 4 de septiembre de 2025, fue acompañado por documentación que acredita la personería legal de la empresa. Según la Nota N° 154/2025 del Ministerio de Energía provincial, firmada por Gabriela Castillo, el sistema eléctrico fueguino “se mantiene en estado crítico” y requiere una “reconfiguración urgente” para garantizar el suministro en Ushuaia. En ese contexto, la provincia decidió avanzar con el traspaso de funciones y bienes de la DPE hacia Terra Ignis.
Sin embargo, esta decisión colisiona con el marco legal vigente y despierta preocupación entre técnicos y trabajadores del sector, que advierten que podría tratarse de una maniobra política para vaciar a la DPE y transferir su poder operativo y económico a una estructura más flexible, con menor control estatal y mayor discrecionalidad administrativa.
Por otra parte la salida de Roch y el nuevo tablero energético fueguino
En paralelo a este proceso, la provincia recibió otro golpe de impacto: la empresa Roch S.A., una de las principales operadoras hidrocarburíferas de Tierra del Fuego, decidió no solicitar la extensión de su concesión, que vence en agosto de 2026.
Con más de 20 años de presencia en la isla, Roch opera en las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, dentro de la cuenca Austral. Su retiro abre un escenario de incertidumbre productiva, ambiental y laboral, ya que la compañía no presentó el pedido de prórroga en tiempo y forma, tal como exige la normativa vigente.
El Ministerio de Energía confirmó que este paso activa el proceso de reversión de las áreas al Estado provincial, que deberá definir quién asumirá la operación y la remediación ambiental de los pozos. Sin embargo, todas las miradas apuntan nuevamente a Terra Ignis Energía S.A., que aparece como la principal candidata para absorber la gestión de los yacimientos y continuar la producción bajo bandera fueguina.
El contexto se vuelve aún más complejo ante el retiro progresivo de YPF de las áreas locales, también con intenciones de ceder su participación a la flamante empresa estatal fueguina. En otras palabras, Terra Ignis podría quedarse en muy poco tiempo con todo el tablero energético de la provincia: la generación eléctrica, la explotación de hidrocarburos y la comercialización de gas.
Autonomía o concentración del poder energético
Para algunos sectores, la estrategia del Gobierno de Gustavo Melella responde a un intento de profesionalizar y centralizar la gestión energética bajo un esquema provincial que garantice “autonomía” frente a Nación y un uso más eficiente de los recursos.
Pero para otros, se trata de una maniobra política y económica que busca concentrar poder en una empresa controlada por el Ejecutivo, abriendo la puerta a futuros negocios energéticos con escasa transparencia y nulos controles públicos.
El capital inicial de Terra Ignis, establecido por la Ley 1423, asciende a $300 millones, con el 90% de las acciones en manos del Gobierno provincial y el 10% bajo la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Su objeto social es tan amplio que abarca la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica, el desarrollo de infraestructura, la explotación de hidrocarburos y la prestación del servicio público de gas.
En otras palabras, Terra Ignis no solo reemplazaría a la DPE, sino que también podría asumir el rol de las petroleras privadas, transformándose en un verdadero “ministerio paralelo de energía” bajo control político directo.
La gran incógnita es si esta empresa estatal tiene la capacidad técnica, financiera y operativa para asumir semejante responsabilidad, o si su creación encubre un proceso de concentración y eventual privatización encubierta, que podría derivar en nuevas contrataciones “por fuera” del sistema estatal tradicional.
Un futuro incierto y una provincia en el centro del debate
La salida de Roch y la irrupción de Terra Ignis dejan a Tierra del Fuego ante una encrucijada: ¿Se trata del inicio de una nueva etapa de autonomía energética, donde la provincia gestiona sus recursos con independencia y planificación?
¿O estamos ante una jugada política que castiga a la DPE por su mala gestión, mientras se abre el camino a nuevos negocios energéticos bajo un formato más discrecional?
Mientras tanto, los trabajadores del sector, los gremios y la ciudadanía observan con preocupación cómo el tablero energético provincial se reconfigura a puertas cerradas, con decisiones que podrían marcar el rumbo económico y ambiental de Tierra del Fuego durante las próximas décadas.
