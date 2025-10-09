Terra Ignis: ¿el nuevo gigante energético fueguino o chanchullos en puerta? entre promesas de autonomía y sospechas de negocio político

La empresa estatal creada por el Gobierno provincial avanza para reemplazar a la DPE como generadora eléctrica y podría también quedarse con las áreas hidrocarburíferas que dejará Roch S.A. La jugada del Ejecutivo abre una nueva era en el control de la energía en Tierra del Fuego, pero deja abiertas muchas preguntas sobre transparencia, capacidad y objetivos reales.

En medio de un fuerte reacomodamiento del mapa energético fueguino, el Gobierno de Tierra del Fuego avanza silenciosamente en la consolidación de un nuevo actor estatal: Terra Ignis Energía S.A., la empresa que ya dio los primeros pasos para convertirse en el corazón del sistema energético provincial , abarcando desde la generación eléctrica hasta la explotación de hidrocarburos.





El primer movimiento se produjo a través de una presentación formal ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), donde Terra Ignis solicitó ser reconocida como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF).





La iniciativa apunta a reemplazar a la Dirección Provincial de Energía (DPE) como operadora de la Central Termoeléctrica de Ushuaia (CTU) , un cambio que marcaría el fin de la histórica estructura estatal creada por la Ley 117.





El trámite, realizado mediante una declaración jurada fechada el 4 de septiembre de 2025, fue acompañado por documentación que acredita la personería legal de la empresa. Según la Nota N° 154/2025 del Ministerio de Energía provincial, firmada por Gabriela Castillo, el sistema eléctrico fueguino “se mantiene en estado crítico” y requiere una “reconfiguración urgente” para garantizar el suministro en Ushuaia. En ese contexto, la provincia decidió avanzar con el traspaso de funciones y bienes de la DPE hacia Terra Ignis.





Sin embargo, esta decisión colisiona con el marco legal vigente y despierta preocupación entre técnicos y trabajadores del sector, que advierten que podría tratarse de una maniobra política para vaciar a la DPE y transferir su poder operativo y económico a una estructura más flexible, con menor control estatal y mayor discrecionalidad administrativa.