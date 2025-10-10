OpenAI invertirá US$ 25.000 millones en un data center para inteligencia artificial en la Patagonia

La compañía OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una inversión sin precedentes de US$ 25.000 millones para construir en la Argentina el primer centro de datos de inteligencia artificial de América Latina, bajo el nombre “Stargate Argentina".

El anuncio fue realizado por el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien confirmó que el proyecto busca “convertir a la Argentina en un centro de inteligencia artificial para toda la región”. El plan contempla una capacidad progresiva de hasta 500 MW de potencia, con el objetivo de aumentar la capacidad de procesamiento global de la empresa.





El centro será desarrollado en conjunto con Sur Energy, firma fundada por los argentinos Matías Travizano y Emiliano Kargieman, especializada en infraestructura y energía.





“La IA solo podrá cumplir sus promesas si desarrollamos la capacidad informática necesaria para impulsarla. Stargate es la puerta hacia ese futuro”, aseguró Altman.





Un proyecto de escala global





Stargate forma parte de un megaplan de inversión global de US$ 500.000 millones, impulsado por OpenAI junto a SoftBank, Oracle, MGX, Arm y Microsoft, para construir centros de datos en distintos puntos estratégicos del mundo.





El objetivo es incrementar la potencia de cálculo necesaria para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de próxima generación, capaces de procesar grandes volúmenes de datos y mejorar la eficiencia energética del sistema.





El papel de Milei y el RIGI





El presidente Javier Milei y su asesor en IA Demian Reidel recibieron en la Casa Rosada a representantes de OpenAI, en un encuentro donde se oficializó la intención de inversión.





Desde el Gobierno destacaron que se trata de “un proyecto pionero que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”.





La iniciativa será presentada bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos que superen los US$ 200 millones.





De acuerdo al informe del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, ya se aprobaron 5 proyectos por US$ 13.000 millones, mientras que otros 15 se encuentran en evaluación. Un informe de la Universidad Austral estimó que el total de inversiones bajo el RIGI alcanza los US$ 35.000 millones, principalmente en sectores de energía y minería.





Impacto regional y futuro





Con Stargate Argentina, el país se posiciona como referente tecnológico en América Latina, en un contexto global de competencia por la infraestructura de datos.





La inversión de OpenAI —la mayor realizada hasta ahora por una empresa tecnológica extranjera en el país— promete generar miles de empleos especializados, atraer talento local y fortalecer la industria del conocimiento.





El desafío será garantizar que la Argentina pueda mantener la estabilidad jurídica y energética necesaria para sostener un proyecto de esta magnitud, en un sector donde la confianza a largo plazo es clave.