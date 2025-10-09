Denuncian Maltrato animal: una yegua murió atada y abandonada tras horas de agonía

Conmoción en Ushuaia: una yegua murió atada y abandonada tras horas de agonía. Vecinos exigen sanciones y mayor control del Municipio.
La crueldad y el abandono volvieron a golpear a la ciudad. El pasado 26 de septiembre, una yegua murió ahorcada y con graves lesiones luego de quedar atada en un terreno resbaladizo, donde agonizó durante al menos dos horas antes de fallecer. El caso generó una profunda indignación entre los vecinos y puso nuevamente bajo la lupa el control municipal sobre los animales sueltos y maltratados.
Según trascendió, el animal presentaba cortes en los tendones e hipotermia, producto de haber permanecido largo tiempo en el suelo sin poder incorporarse. Una pareja que circulaba por la zona fue quien dio aviso y pidió asistencia urgente.
El Equipo Equino Municipal acudió al lugar e intentó socorrerla, pero los esfuerzos fueron en vano: la yegua murió esa misma noche. Posteriormente se constató que el animal estaba chipeado, lo que permitió identificar a su tutora responsable, sobre quien ya pesan multas aplicadas por el Municipio de Ushuaia.
El hecho fue denunciado formalmente ante la justicia y la causa ya se encuentra en trámite. Desde la agrupación protectora que asesoró a los vecinos remarcaron la importancia de no callar ante el maltrato animal y recordaron que la Ordenanza Municipal 6285 establece con claridad que: “Los caballos deben estar protegidos, en predios cercados, lejos del ejido urbano, y nunca atados en lugares peligrosos o sin supervisión.”
El episodio volvió a exponer la falta de control efectivo sobre los animales en la ciudad, pese a las múltiples denuncias vecinales y a los antecedentes de maltrato en distintos barrios. En las redes sociales, cientos de fueguinos expresaron su indignación y exigieron sanciones ejemplares, así como mayor compromiso del Municipio en la fiscalización y rescate de animales en riesgo.
Desde las organizaciones animalistas, Principalmente Ushuaia ARAF, insistieron en que cada ciudadano tiene un rol clave: “Si ves un caso similar, acércate a la comisaría más cercana con evidencia audiovisual. No seamos cómplices por omisión.”
El caso de esta yegua dejó una lección dolorosa, pero también una exigencia colectiva: que Ushuaia asuma la responsabilidad institucional y social de proteger a los animales, aplicando las leyes vigentes y evitando que tragedias como esta vuelvan a repetirse.
