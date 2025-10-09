Denuncian Maltrato animal: una yegua murió atada y abandonada tras horas de agonía

Conmoción en Ushuaia: una yegua murió atada y abandonada tras horas de agonía. Vecinos exigen sanciones y mayor control del Municipio.

El hecho ocurrió el 26 de septiembre y conmocionó a toda la comunidad fueguina. La yegua, que estaba chipeada, murió tras quedar atada en un terreno empinado y húmedo, sin que nadie interviniera a tiempo. Vecinos exigen controles más estrictos y sanciones ejemplares.

La crueldad y el abandono volvieron a golpear a la ciudad. El pasado 26 de septiembre, una yegua murió ahorcada y con graves lesiones luego de quedar atada en un terreno resbaladizo, donde agonizó durante al menos dos horas antes de fallecer. El caso generó una profunda indignación entre los vecinos y puso nuevamente bajo la lupa el control municipal sobre los animales sueltos y maltratados.

Según trascendió, el animal presentaba cortes en los tendones e hipotermia, producto de haber permanecido largo tiempo en el suelo sin poder incorporarse. Una pareja que circulaba por la zona fue quien dio aviso y pidió asistencia urgente.

El Equipo Equino Municipal acudió al lugar e intentó socorrerla, pero los esfuerzos fueron en vano: la yegua murió esa misma noche. Posteriormente se constató que el animal estaba chipeado, lo que permitió identificar a su tutora responsable, sobre quien ya pesan multas aplicadas por el Municipio de Ushuaia.

El hecho fue denunciado formalmente ante la justicia y la causa ya se encuentra en trámite. Desde la agrupación protectora que asesoró a los vecinos remarcaron la importancia de no callar ante el maltrato animal y recordaron que la Ordenanza Municipal 6285 establece con claridad que: “Los caballos deben estar protegidos, en predios cercados, lejos del ejido urbano, y nunca atados en lugares peligrosos o sin supervisión.”

Yegua muere ahoracada en ushuaia

El episodio volvió a exponer la falta de control efectivo sobre los animales en la ciudad, pese a las múltiples denuncias vecinales y a los antecedentes de maltrato en distintos barrios. En las redes sociales, cientos de fueguinos expresaron su indignación y exigieron sanciones ejemplares, así como mayor compromiso del Municipio en la fiscalización y rescate de animales en riesgo.

Desde las organizaciones animalistas, Principalmente Ushuaia ARAF, insistieron en que cada ciudadano tiene un rol clave: “Si ves un caso similar, acércate a la comisaría más cercana con evidencia audiovisual. No seamos cómplices por omisión.”

El caso de esta yegua dejó una lección dolorosa, pero también una exigencia colectiva: que Ushuaia asuma la responsabilidad institucional y social de proteger a los animales, aplicando las leyes vigentes y evitando que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  Anónimooctubre 09, 2025

    Ay ojalá le pase lo mismo a la yegua en San Jose 1111 de Buenos Aires.

  Anónimooctubre 09, 2025

    Platita extra para el municipio sin salir hacer su trabajo..!!!

  Anónimooctubre 09, 2025

    que hijo de puta el que hizo esto, habria que violarlo, y matarlo

  Anónimooctubre 09, 2025

    pasen el nombre del que cometio esta barbaridad!!!

