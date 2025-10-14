Falleció un hombre en pleno centro de Ushuaia

Un hombre de unos 70 años falleció en pleno centro de Ushuaia, sobre calle 9 de Julio. Era muy conocido por trabajar en el gimnasio policial.

El hecho ocurrió hace instantes en un domicilio de la calle 9 de Julio, en una casa vecina del conocido bar “Dublín”. Personal policial y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar.

USHUAIA.– Una fuerte conmoción se generó este martes por la tarde en el centro de la ciudad, luego de conocerse el fallecimiento de un hombre mayor en un domicilio ubicado sobre calle 9 de Julio, junto al bar Dublín.

El fallecido fue identificado como Javier, de aproximadamente 70 años, quien era muy conocido en la comunidad fueguina, ya que se desempeñaba en el gimnasio de la Policía Provincial, situado sobre calle Lasserre.

El hecho motivó la intervención inmediata de personal de la Comisaría Primera, Policía Científica y Servicios de Emergencia, quienes trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas del deceso.

Hasta pasadas las 18 horas, la zona permanecía con presencia policial y el tránsito reducido, mientras los investigadores recababan información y tomaban declaraciones a testigos.

