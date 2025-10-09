Padres fueguinos marcharán en Ushuaia para reclamar por la falta de clases y exigir soluciones al Gobierno provincial

Padres marcharán en Ushuaia este martes 14 para exigir la normalización de las clases ante la falta de respuestas del Gobierno fueguino.

USHUAIA.– La tensión entre los reclamos docentes y la preocupación de las familias por la falta de clases sumará un nuevo capítulo este martes 14 de octubre, cuando el grupo “Padres en Lucha” realice una movilización en Ushuaia para exigir al Gobierno provincial la normalización inmediata del ciclo lectivo.

La convocatoria está prevista para las 10:00 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, desde donde los padres marcharán hacia el Bloque de la Legislatura Provincial para presentar un proyecto vinculado a la educación y al cumplimiento del calendario escolar.

Posteriormente, los padres se dirigirán a la Casa de Gobierno, sobre la avenida San Martín, para visibilizar su reclamo y exigir que las autoridades provinciales intervengan de forma urgente en el conflicto docente.

Desde el colectivo de familias remarcaron que la situación “ya es insostenible”, señalando que los niños y adolescentes se encuentran en una situación de incertidumbre educativa y emocional, sin clases regulares ni previsión de cuándo se retomará la normalidad. “Estamos cansados de que los chicos sean los rehenes de los conflictos políticos y sindicales. Queremos que las clases se garanticen y que el Estado cumpla con su responsabilidad”, expresaron desde el grupo convocante.

El reclamo se da en medio de una semana de paros y protestas del gremio docente SUTEF, que volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno y definió una medida de fuerza de 72 horas.

