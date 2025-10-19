Indignación y paro de 48hs de la Justicia fueguina: el Superior Tribunal se otorga un aumento del 20% mientras los empleados cobran por debajo de la pobreza

El Superior Tribunal de Tierra del Fuego se otorgó aumentos del 20% mientras empleados judiciales cobran sueldos por debajo de la pobreza.

En plena crisis económica provincial y con salarios atrasados, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego aprobó una acordada que beneficia solo a sus altos cargos. Los trabajadores judiciales preparan un paro para el 23 y 24 de octubre.
La crisis salarial dentro del Poder Judicial de Tierra del Fuego alcanzó un nuevo punto de tensión.

Mientras los empleados judiciales llevan meses reclamando por la pérdida del poder adquisitivo y sueldos que quedaron por debajo de la línea de pobreza, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobó un adicional del 10% y 20% para un grupo selecto de sus propios colaboradores, generando un fuerte repudio interno.

La medida fue formalizada mediante la Acordada N° 236/2025, firmada esta semana, y contó con el voto negativo del juez Ernesto Löffler, quien fue el único integrante del cuerpo en oponerse a lo que muchos califican como un “aumento discriminatorio y elitista”.

Fuentes gremiales recordaron que, en la misma fecha en que se debatía el adicional, los empleados judiciales recibieron un magro incremento del 2,5%, con el argumento de que “no había presupuesto disponible” para otorgar más. Ese aumento, denuncian, equivale a apenas 35.000 pesos para los sueldos más bajos, una cifra irrisoria en medio de la escalada inflacionaria.

“Nos dicen que no hay fondos, pero se otorgan aumentos de hasta el 20% para los cargos jerárquicos. Hay compañeros cobrando sueldos miserables, con ingresos retenidos y en condiciones laborales precarias”, señalaron desde el sector judicial, visiblemente indignados.

Según los propios trabajadores, un ingresante en el Poder Judicial cobra alrededor de 1.400.000 pesos mensuales, pero debe afrontar retenciones y condiciones laborales que reducen su salario real, lo que agrava la situación en un contexto económico asfixiante.

La medida del Superior Tribunal generó una ola de malestar entre los empleados, quienes confirmaron la realización de un paro de 48 horas los días 23 y 24 de octubre, en protesta por la disparidad salarial y la falta de sensibilidad del máximo tribunal ante la crisis que atraviesan los trabajadores.

“Mientras a nosotros nos ajustan, ellos se suben los sueldos. Es una burla a los empleados y a la sociedad”, remarcaron desde el sector.

La decisión del STJ de Tierra del Fuego deja al descubierto una profunda desigualdad interna y una gestión judicial desconectada de la realidad económica de sus trabajadores, que sigue deteriorándose día a día sin respuestas concretas.

  1. Anónimooctubre 19, 2025

    y si, ellos se aumentan cuando quieren aunque sea un delito contra el estado provincial, jueces y fiscales están al servicios del gobierno y funcionarios politicos.

  2. Anónimooctubre 19, 2025

    Y HACERLES LAS VISTA GORA A TODO LO QUE LES PIDE EL GOBERNADOR NO SALE GRATISS HDP CASTIGO EN LAS URNASSS

