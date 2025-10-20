Polémica en FORJA: el legislador Federico Greve creó una empresa con múltiples rubros y desató un debate ético

El presidente de FORJA y aliado político del gobernador Gustavo Melella figura como administrador suplente de una nueva sociedad comercial radicada en Río Grande. El extenso abanico de actividades que abarca la firma despertó sospechas sobre posibles conflictos de interés y la delgada línea entre política y negocios.
Una nueva polémica sacude a las filas del oficialismo fueguino. El legislador provincial Federico Greve, presidente de FORJA y uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Gustavo Melella, aparece como administrador suplente de una empresa recientemente creada en Río Grande. La inscripción fue publicada el 8 de julio de 2025 en el edicto de la Inspección General de Justicia (IGJ), y desde entonces, el caso no dejó de generar comentarios.

La sociedad, bautizada “Nueva Ruta Austral S.A.S.”, tiene como administrador titular a Miguel Ángel Martínez, y fue formalizada ante la escribana Rina Noelia Almirón. Sin embargo, lo que más llama la atención es la amplitud de su objeto social, que abarca desde transporte, energía, hotelería y gastronomía hasta tecnología, comercio, consultoría y obras públicas.

La diversidad de rubros convierte a la firma en un posible actor dentro de casi cualquier área económica, muchas de ellas con participación directa del Estado fueguino. Este detalle encendió las alarmas entre referentes políticos y especialistas, que advierten sobre una posible incompatibilidad ética por el rol público que ocupa Greve.

Aunque la legislación vigente no impide que un legislador participe en una sociedad comercial, el caso plantea un serio dilema ético. Como presidente del partido gobernante y voz influyente en la aprobación de leyes, presupuestos y contrataciones, la participación de Greve en una empresa con fines tan amplios podría derivar en un conflicto de intereses. “La legalidad no siempre equivale a ética. El problema no es crear una empresa, sino que pueda beneficiarse de información privilegiada o decisiones políticas”, señaló un referente opositor que pidió mantener el anonimato.

El edicto de constitución detalla que la firma puede realizar actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios en casi todos los rubros imaginables, algo que, según expertos en derecho societario, “no es habitual” y suele interpretarse como una estructura diseñada para operar con gran flexibilidad en futuros negocios.

El surgimiento de esta sociedad ocurre en un contexto donde la transparencia del oficialismo está en la mira, y donde crecen las críticas por el entrelazamiento entre intereses públicos y privados. En una provincia pequeña como Tierra del Fuego, donde los vínculos políticos y empresariales suelen cruzarse, el caso reaviva sospechas sobre privilegios y favoritismos dentro de la clase dirigente.

En la Legislatura provincial, algunos bloques opositores ya analizan presentar pedidos de informes sobre la composición y objetivos comerciales de “Nueva Ruta Austral S.A.S.”. Si bien no hay una violación legal evidente, el impacto político podría ser considerable, dado que las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) permiten operar con menos controles y mayor discrecionalidad.

Hasta el momento, Federico Greve no ha realizado declaraciones públicas sobre su participación en la empresa. No obstante, el tema promete generar tensión interna en FORJA y podría convertirse en un nuevo capítulo de la creciente desconfianza ciudadana hacia la gestión oficialista, marcada por la delgada frontera entre los negocios privados y la función pública.

