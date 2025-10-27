Otra semana de desobligaciones del SUTEF y el Gobierno aún no descuenta los días no trabajados

Semana de nuevas desobligaciones del SUTEF sin descuentos salariales. El conflicto docente sigue afectando el dictado de clases en toda la provincia.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció una nueva semana de desobligaciones y movilizaciones en todos los niveles educativos de Tierra del Fuego. Mientras tanto, el Gobierno provincial sigue sin realizar descuentos a los docentes que mantienen las medidas de fuerza, una decisión que genera malestar entre las familias que reclaman clases garantizadas.
Cronograma de la semana
- Lunes 27: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.
- Martes 28: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.
Miércoles 29
En Ushuaia: turno mañana asambleas o desobligaciones.
Turno tarde y escuelas de jornada completa: desobligación con movilización y concentración frente a Casa de Gobierno.
En Río Grande y Tolhuin: asambleas o desobligaciones en turno mañana y jornada completa.
Turno tarde: desobligación con movilización.
Puntos de concentración: Delegación del Ministerio de Educación (RG) y Plaza Cívica (Tolhuin).
Turno Vespertino: Congreso provincial de delegados a las 19 horas para definir si el conflicto se profundiza.
Jueves 30 y viernes 31: IX Congreso Provincial de Educación Pública y Popular – XV Seminario Internacional RIOSAL-CLACSO en Río Grande.
En medio de este escenario, los padres y estudiantes vuelven a ser los principales perjudicados, acumulando semanas de clases perdidas en un ciclo lectivo que ya había comenzado con tensiones salariales y reclamos por infraestructura.
Mientras el SUTEF mantiene su postura firme y convoca a más acciones gremiales, el Gobierno de Gustavo Melella evita tomar decisiones de fondo y se mantiene sin descontar los días no trabajados, dejando la sensación de que el conflicto podría extenderse indefinidamente.
COMENTARIOS