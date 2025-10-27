Otra semana de desobligaciones del SUTEF y el Gobierno aún no descuenta los días no trabajados

0 0 27 octubre 2025 2025-10-27T03:17:00-03:00 Editar esta nota

Semana de nuevas desobligaciones del SUTEF sin descuentos salariales. El conflicto docente sigue afectando el dictado de clases en toda la provincia.

El sindicato docente volvió a confirmar nuevas medidas de fuerza y el Ejecutivo de Melella continúa sin aplicar descuentos salariales, pese al extendido conflicto que afecta el dictado de clases en toda la provincia.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció una nueva semana de desobligaciones y movilizaciones en todos los niveles educativos de Tierra del Fuego. Mientras tanto, el Gobierno provincial sigue sin realizar descuentos a los docentes que mantienen las medidas de fuerza, una decisión que genera malestar entre las familias que reclaman clases garantizadas.

Cronograma de la semana
  • Lunes 27: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.
  • Martes 28: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.
Miércoles 29

En Ushuaia: turno mañana asambleas o desobligaciones.
Turno tarde y escuelas de jornada completa: desobligación con movilización y concentración frente a Casa de Gobierno.

En Río Grande y Tolhuin: asambleas o desobligaciones en turno mañana y jornada completa.
Turno tarde: desobligación con movilización.
Puntos de concentración: Delegación del Ministerio de Educación (RG) y Plaza Cívica (Tolhuin).
Turno Vespertino: Congreso provincial de delegados a las 19 horas para definir si el conflicto se profundiza.

Jueves 30 y viernes 31: IX Congreso Provincial de Educación Pública y Popular – XV Seminario Internacional RIOSAL-CLACSO en Río Grande.

En medio de este escenario, los padres y estudiantes vuelven a ser los principales perjudicados, acumulando semanas de clases perdidas en un ciclo lectivo que ya había comenzado con tensiones salariales y reclamos por infraestructura.

Mientras el SUTEF mantiene su postura firme y convoca a más acciones gremiales, el Gobierno de Gustavo Melella evita tomar decisiones de fondo y se mantiene sin descontar los días no trabajados, dejando la sensación de que el conflicto podría extenderse indefinidamente.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2392,Interes General,3232,Internacionales,155,Locales,3836,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11424,Sociedad,5040,Tecno,78,Tendencias,148,Titulares,14669,Ultimas Noticias,13058,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Otra semana de desobligaciones del SUTEF y el Gobierno aún no descuenta los días no trabajados
Otra semana de desobligaciones del SUTEF y el Gobierno aún no descuenta los días no trabajados
Semana de nuevas desobligaciones del SUTEF sin descuentos salariales. El conflicto docente sigue afectando el dictado de clases en toda la provincia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDaxjPiPG4OH1JNsQNVFEzA5eVy5H3D1xX135mZO2jtfWWHBWktAmWBqdxZsGlfg7bU7bZPk-ossWb5lLXpEaoehGpwkRRT2VZCca2Ua2vONro7ZFrG3aEYB6Zhk56unEJ0COd-GuJPU7vKePZv5Y2MKgnJNff1PTI6tzodB_xp-IZLJS3U2O/w640-h384/desobligaciones%20sutef.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDaxjPiPG4OH1JNsQNVFEzA5eVy5H3D1xX135mZO2jtfWWHBWktAmWBqdxZsGlfg7bU7bZPk-ossWb5lLXpEaoehGpwkRRT2VZCca2Ua2vONro7ZFrG3aEYB6Zhk56unEJ0COd-GuJPU7vKePZv5Y2MKgnJNff1PTI6tzodB_xp-IZLJS3U2O/s72-w640-c-h384/desobligaciones%20sutef.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/otra-semana-de-desobligaciones-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/otra-semana-de-desobligaciones-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos