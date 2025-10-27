Otra semana de desobligaciones del SUTEF y el Gobierno aún no descuenta los días no trabajados

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció una nueva semana de desobligaciones y movilizaciones en todos los niveles educativos de Tierra del Fuego. Mientras tanto, el Gobierno provincial sigue sin realizar descuentos a los docentes que mantienen las medidas de fuerza, una decisión que genera malestar entre las familias que reclaman clases garantizadas.

Cronograma de la semana

Lunes 27: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.

Martes 28: Desobligaciones y asambleas en todos los turnos.

Miércoles 29





En Ushuaia: turno mañana asambleas o desobligaciones.

Turno tarde y escuelas de jornada completa: desobligación con movilización y concentración frente a Casa de Gobierno.





En Río Grande y Tolhuin: asambleas o desobligaciones en turno mañana y jornada completa.

Turno tarde: desobligación con movilización.

Puntos de concentración: Delegación del Ministerio de Educación (RG) y Plaza Cívica (Tolhuin).

Turno Vespertino: Congreso provincial de delegados a las 19 horas para definir si el conflicto se profundiza.





Jueves 30 y viernes 31: IX Congreso Provincial de Educación Pública y Popular – XV Seminario Internacional RIOSAL-CLACSO en Río Grande.





En medio de este escenario, los padres y estudiantes vuelven a ser los principales perjudicados, acumulando semanas de clases perdidas en un ciclo lectivo que ya había comenzado con tensiones salariales y reclamos por infraestructura.





Mientras el SUTEF mantiene su postura firme y convoca a más acciones gremiales, el Gobierno de Gustavo Melella evita tomar decisiones de fondo y se mantiene sin descontar los días no trabajados, dejando la sensación de que el conflicto podría extenderse indefinidamente.