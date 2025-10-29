(Vídeo) “¡Tiene la corona Milei!” El festejo que se hizo viral frente a toda su familia peronista

En el video, el protagonista levanta las manos y grita con orgullo: “¡Tiene la corona Milei!”, mientras el resto de los familiares, visiblemente incómodos, se mantienen en silencio alrededor de la mesa.





El clip se volvió tendencia en plataformas como YouTube, donde muchos usuarios comentaron la “escena familiar más argentina del año”, reflejando la fuerte polarización política que aún divide mesas y sobremesas en todo el país.





El festejo, mezcla de humor, política y pasión, muestra una vez más cómo la figura de Milei sigue generando emociones encontradas en todos los rincones del país.




