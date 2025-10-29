(Vídeo) “¡Tiene la corona Milei!” El festejo que se hizo viral frente a toda su familia peronista

El video viral del festejo de un votante de Milei frente a su familia peronista desató risas, tensión y miles de comentarios en redes.

Un video recorrió las redes mostrando a un votante de Javier Milei celebrando efusivamente su triunfo frente a sus familiares peronistas, que lo escucharon en silencio.
Las redes sociales no tardaron en convertirlo en viral: un hombre festejando con euforia el triunfo de Javier Milei frente a su familia peronista. Entre gritos, risas y alguna tensión en el ambiente, el momento quedó grabado y rápidamente se multiplicó por miles de vistas.

En el video, el protagonista levanta las manos y grita con orgullo: “¡Tiene la corona Milei!”, mientras el resto de los familiares, visiblemente incómodos, se mantienen en silencio alrededor de la mesa.

El clip se volvió tendencia en plataformas como YouTube, donde muchos usuarios comentaron la “escena familiar más argentina del año”, reflejando la fuerte polarización política que aún divide mesas y sobremesas en todo el país.

El festejo, mezcla de humor, política y pasión, muestra una vez más cómo la figura de Milei sigue generando emociones encontradas en todos los rincones del país. Seguinos para mantenerte informado de toda la actualidad en Tierra del Fuego y el país, solo en Crónicas Fueguinas.

