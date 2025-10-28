Vecinos indignados: la nueva garita de colectivos en Ushuaia “es solo diseño y cero protección”

La parada ubicada en Fuegia Basket e Islas Año Nuevo no resguarda del frío, viento ni nieve. Los usuarios denuncian que el municipio prioriza la estética sobre las necesidades reales.
Una situación insólita genera malestar entre los vecinos y usuarios del transporte público en el barrio Los Fueguinos: la nueva garita de colectivos construida en Fuegia Basket e Islas Año Nuevo, frente a la plazita conocida como La Bombonera, no cumple con su función básica: proteger a la gente del clima.

La estructura, de diseño moderno, deja completamente expuestas a las personas que esperan el colectivo al viento, la lluvia y la nieve, condiciones habituales del clima ushuaiense. Lejos de ser un resguardo, pareciera un “adorno urbano” que solo sirve para la foto.

“Esto es burlarse de los que menos tenemos”, expresó una vecina que utiliza la parada todos los días para ir a trabajar. “Ponen una garita que no sirve para nada. ¿Qué les cuesta pensar en la gente que viaja en colectivo?”.

Los reclamos apuntan al Municipio de Ushuaia y los vecinos buscan que se solucione el problema y que se priorice el bienestar y protección ante la estética de la garita. 

El mensaje es contundente:
  • Las obras deben servir a la comunidad, no solo decorar la ciudad.
  • Mientras tanto, quienes esperan el colectivo quedan totalmente expuestos a las inclemencias del tiempo, en una ciudad donde estar varios minutos al aire libre puede significar un riesgo para la salud.

  • Los usuarios piden una solución urgente: una garita cerrada, con resguardo real, iluminación y condiciones mínimas de seguridad.
