Fiesta en La Bombonera terminó con intervención policial y dos demorados

1 0 29 octubre 2025 2025-10-29T03:50:00-03:00 Editar esta nota

Intervención policial en una fiesta barrial en La Bombonera, Ushuaia: hubo dos demorados tras una denuncia por disturbios y ruidos molestos.

Una inauguración con música y baile frente al Polirrubro Román se descontroló y la Policía debió intervenir. Hubo dos personas demoradas

Una fiesta barrial que había comenzado como una alegre inauguración en la zona conocida como La Bombonera, frente al Polirrubro Román, finalizó con presencia policial, gritos y tensión.

El evento, que convocó a decenas de vecinos con música y baile, fue interrumpido cuando un móvil policial llegó al lugar tras una denuncia por ruidos molestos y disturbios.

Testigos afirmaron que, al momento de la intervención, la fiesta estaba “en su punto más alto”. Mientras algunos intentaban calmar la situación, otros comenzaron a filmar con sus celulares, registrando el accionar policial entre la música que todavía sonaba de fondo.

Finalmente, dos personas quedaron demoradas, aunque la mayoría de los asistentes se vieron molestos por el operativo y continuaron celebrando algunos minutos más, negándose a que la fiesta se apague.

A pesar del desenlace, el evento ya quedó instalado como una de las inauguraciones más comentadas del barrio, donde la alegría y el ruido se hicieron sentir… quizás demasiado.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2393,Interes General,3233,Internacionales,155,Locales,3846,Noticias Nacionales,1419,Policiale,6,Policiales,11429,Sociedad,5043,Tecno,78,Tendencias,150,Titulares,14681,Ultimas Noticias,13070,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Fiesta en La Bombonera terminó con intervención policial y dos demorados
Fiesta en La Bombonera terminó con intervención policial y dos demorados
Intervención policial en una fiesta barrial en La Bombonera, Ushuaia: hubo dos demorados tras una denuncia por disturbios y ruidos molestos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi25kABhkSDJ-5PyfTmqFA9i44BXmXoNvkemFLST2yE8-Y8t9_cLW-OL5WMtHUGcEYSCW_A5alfM0A1xnkA2Fu2vm-Mi22bg5Hh-Xt9p5HGZ5DUxhIwhcRWyySgDbvt7zC6Ir16PAUZH8em7I95QQ2yIiyj8Qmb3CGFbT6CeAYJQobpww4kUuhY/w640-h384/fiesta%20en%20la%20bombonera%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi25kABhkSDJ-5PyfTmqFA9i44BXmXoNvkemFLST2yE8-Y8t9_cLW-OL5WMtHUGcEYSCW_A5alfM0A1xnkA2Fu2vm-Mi22bg5Hh-Xt9p5HGZ5DUxhIwhcRWyySgDbvt7zC6Ir16PAUZH8em7I95QQ2yIiyj8Qmb3CGFbT6CeAYJQobpww4kUuhY/s72-w640-c-h384/fiesta%20en%20la%20bombonera%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/fiesta-en-la-bombonera-termino-con.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/fiesta-en-la-bombonera-termino-con.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos