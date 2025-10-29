Fiesta en La Bombonera terminó con intervención policial y dos demorados

Una fiesta barrial que había comenzado como una alegre inauguración en la zona conocida como La Bombonera, frente al Polirrubro Román, finalizó con presencia policial, gritos y tensión.

El evento, que convocó a decenas de vecinos con música y baile, fue interrumpido cuando un móvil policial llegó al lugar tras una denuncia por ruidos molestos y disturbios.





Testigos afirmaron que, al momento de la intervención, la fiesta estaba “en su punto más alto”. Mientras algunos intentaban calmar la situación, otros comenzaron a filmar con sus celulares, registrando el accionar policial entre la música que todavía sonaba de fondo.





Finalmente, dos personas quedaron demoradas, aunque la mayoría de los asistentes se vieron molestos por el operativo y continuaron celebrando algunos minutos más, negándose a que la fiesta se apague.



