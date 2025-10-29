Auditoría pone en jaque al puerto de Ushuaia: “Si lo clausuran, desaparece el destino”

Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo, encendió todas las alarmas al advertir que el destino entero está en riesgo: “ Si a ese puerto le ponen una cadena y lo clausuran, desaparece el destino. Es lo peor que nos puede pasar”, expresó en Radio Provincia.





Cornejo pidió acciones urgentes al Gobierno provincial para evitar un desastre económico: “Necesitamos que el puerto esté en condiciones. No vamos a ponerlo impecable de una semana a la otra, pero como mínimo tienen que hacer lo básico para que los trabajadores, los barcos y los pasajeros puedan operar con seguridad”.



