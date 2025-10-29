Auditoría pone en jaque al puerto de Ushuaia: “Si lo clausuran, desaparece el destino”

La auditoría nacional sobre el puerto de Ushuaia genera temor por un posible cierre. Turismo advierte que afectaría cruceros y abastecimiento.
Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo, encendió todas las alarmas al advertir que el destino entero está en riesgo: “Si a ese puerto le ponen una cadena y lo clausuran, desaparece el destino. Es lo peor que nos puede pasar”, expresó en Radio Provincia.
Cornejo pidió acciones urgentes al Gobierno provincial para evitar un desastre económico: “Necesitamos que el puerto esté en condiciones. No vamos a ponerlo impecable de una semana a la otra, pero como mínimo tienen que hacer lo básico para que los trabajadores, los barcos y los pasajeros puedan operar con seguridad”.
El dirigente subrayó la contradicción entre el mensaje oficial y la realidad: “Nos vanagloriamos de ser la puerta de entrada a la Antártida, pero la puerta tiene la cerradura rota y las bisagras que hacen ruido”, ironizó, reclamando que el Estado invierta y no solo “controle”.
Tarifas más caras, servicios sin mejora
Cornejo reveló que, lejos de resolver la situación, la Dirección Provincial de Puertos aumentó los costos de operación “de manera abrupta”: “Un vehículo que transporta pasajeros al puerto pasaba de pagar entre 5 y 7 dólares a pagar entre 20 y 22 USD. Y esto fue antes de la auditoría”, destacó.
No solo turismo: riesgo para el abastecimiento
El titular de la Cámara recordó que el puerto de Ushuaia es el único en la provincia y que su cierre tendría un impacto inmediato sobre los bienes esenciales: “No es solo turismo: nos quedamos sin contenedores. El puerto es autárquico, recauda bien y necesita cambiar urgente sus condiciones de operatividad”.
Sobre la postergada terminal de cruceros, Cornejo consideró que no está dentro de las prioridades actuales: “No es necesaria en el corto plazo. Antes hay que resolver la parte técnica, de seguridad y operativa. Lo primero es garantizar que el puerto siga funcionando”.
El sector turístico mira con preocupación el avance de la auditoría nacional y reclama respuestas inmediatas para evitar un golpe irreversible en plena temporada.
