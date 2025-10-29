Auditoría pone en jaque al puerto de Ushuaia: “Si lo clausuran, desaparece el destino”

La auditoría nacional sobre el puerto de Ushuaia genera temor por un posible cierre. Turismo advierte que afectaría cruceros y abastecimiento.

Desde la Cámara de Turismo advierten que Nación podría paralizar la terminal por graves falencias operativas. El presidente del sector alertó que un cierre dejaría sin actividad al turismo y frenaría la llegada de contenedores a la provincia.
El puerto de Ushuaia enfrenta un momento crítico. Tras la auditoría impulsada por el Gobierno Nacional por fallas estructurales y operativas, crecen los temores de una eventual clausura que podría paralizar por completo la economía de Tierra del Fuego.

Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo, encendió todas las alarmas al advertir que el destino entero está en riesgo: “Si a ese puerto le ponen una cadena y lo clausuran, desaparece el destino. Es lo peor que nos puede pasar”, expresó en Radio Provincia.

Cornejo pidió acciones urgentes al Gobierno provincial para evitar un desastre económico:  “Necesitamos que el puerto esté en condiciones. No vamos a ponerlo impecable de una semana a la otra, pero como mínimo tienen que hacer lo básico para que los trabajadores, los barcos y los pasajeros puedan operar con seguridad”.

El dirigente subrayó la contradicción entre el mensaje oficial y la realidad: “Nos vanagloriamos de ser la puerta de entrada a la Antártida, pero la puerta tiene la cerradura rota y las bisagras que hacen ruido”, ironizó, reclamando que el Estado invierta y no solo “controle”.

Tarifas más caras, servicios sin mejora

Cornejo reveló que, lejos de resolver la situación, la Dirección Provincial de Puertos aumentó los costos de operación “de manera abrupta”: “Un vehículo que transporta pasajeros al puerto pasaba de pagar entre 5 y 7 dólares a pagar entre 20 y 22 USD. Y esto fue antes de la auditoría”, destacó.

No solo turismo: riesgo para el abastecimiento

El titular de la Cámara recordó que el puerto de Ushuaia es el único en la provincia y que su cierre tendría un impacto inmediato sobre los bienes esenciales: “No es solo turismo: nos quedamos sin contenedores. El puerto es autárquico, recauda bien y necesita cambiar urgente sus condiciones de operatividad”.

Sobre la postergada terminal de cruceros, Cornejo consideró que no está dentro de las prioridades actuales: “No es necesaria en el corto plazo. Antes hay que resolver la parte técnica, de seguridad y operativa. Lo primero es garantizar que el puerto siga funcionando”.

El sector turístico mira con preocupación el avance de la auditoría nacional y reclama respuestas inmediatas para evitar un golpe irreversible en plena temporada.

