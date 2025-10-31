Pintarán Estrellas Amarillas en homenaje a Olivia Giordano Makin y su papá Ignacio

Pintarán Estrellas Amarillas en Tolhuin en homenaje a Olivia e Ignacio Makin Giordano, víctimas de un siniestro vial. Será el sábado 1° de noviembre.

Este sábado 1° de noviembre a las 11:00 horas, la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito llevará adelante una jornada de homenaje y concientización vial en memoria de Olivia Giordano Makin y su padre Ignacio Makin Giordano, quienes perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido el 20 de octubre de 2024.
La actividad tendrá lugar en la Ruta Nacional N° 3, kilómetro 2.945, en las inmediaciones de Tolhuin, donde se procederá a pintar una Estrella Amarilla y descubrir la señalética vertical que recuerda a las víctimas.

Desde la organización indicaron que el homenaje se enmarca en el Mes del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito, que se conmemora cada tercer domingo de noviembre, y busca visibilizar el dolor de las familias y la necesidad de justicia y prevención.

“A Olivia y su papá Ignacio les arrebataron la vida en un siniestro vial evitable. Exigimos justicia”, expresaron desde la Red Nacional a través de un comunicado.

Asimismo, informaron que la actividad no se suspenderá por lluvia, e invitaron a la comunidad de Tolhuin y de toda la provincia a acompañar este gesto de memoria y conciencia vial.

