(Vídeo) Violenta pelea en la Escuela 15 de Ushuaia: denuncian inacción del Ministerio de Educación ante agresiones previas

07 noviembre 2025

Grave episodio de violencia escolar en la Escuela Nº15: un alumno agredió a un docente y varios profesores resultaron con lesiones. Desde el CENS advierten que el estudiante ya había protagonizado conflictos previos, pero el Ministerio nunca intervino.
Una violenta pelea se registró este viernes en la Escuela Nº15, ubicada sobre Ricardo Balbín 2535, cuando un estudiante agredió físicamente a un docente, generando una riña dentro del establecimiento que terminó con varios profesores heridos y una directora agredida verbalmente.

Personal policial y de Policía Científica acudió rápidamente al lugar para tomar declaraciones y realizar las pericias correspondientes, mientras se radicaban las denuncias por parte de los docentes afectados.

Según informaron fuentes del propio establecimiento, el alumno involucrado cursa actualmente en el CENS (Centro Educativo de Nivel Secundario), pero ya había protagonizado episodios violentos desde el año pasado, los cuales fueron advertidos en su momento a las autoridades del Ministerio de Educación sin recibir respuesta ni medidas concretas.

El agresor habría manifestado que el docente lo había “humillado e insultado en reiteradas ocasiones”, afectando incluso a su familia, pero estas quejas tampoco fueron atendidas institucionalmente, lo que revela un vacío de contención y protocolos de intervención por parte de las autoridades educativas.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre la creciente violencia dentro de las escuelas fueguinas y la ausencia de políticas efectivas por parte del Ministerio de Educación de la provincia, que viene acumulando denuncias por desidia y falta de respuesta ante conflictos reiterados.

Docentes consultados afirmaron que “hace tiempo se viene advirtiendo sobre la situación, pero el Ministerio mira para otro lado hasta que ocurre algo grave”.

