¡Histórico fallo! Un juez jubilado de Tierra del Fuego logra aumento de su pensión pese a haber aportado solo cinco años

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (STJ) falló a favor del exjuez Félix González Godoy, quien consiguió un aumento en su jubilación especial pese a haber aportado menos de seis años a la Caja Provincial de Previsión Social (CPPS).

El magistrado retirado, que ya percibía el 82% móvil del sueldo de un juez en actividad, había sido alcanzado en 2016 por la Ley N° 1.068 de Emergencia Previsional, que dispuso el congelamiento de haberes, la reducción del 15% mensual y una actualización solo dos veces al año.





González Godoy presentó una demanda contra la Caja de Previsión, argumentando que la quita y el congelamiento redujeron drásticamente su haber y afectaron derechos adquiridos por ley.





El fallo del Superior Tribunal le dio la razón y estableció que:

Debe cobrarse el 82% del sueldo actual de un juez del STJ.

La quita del 15% y el congelamiento fueron confiscatorios, ya que superaron el 20% permitido por la Constitución.

La Caja deberá devolver los montos retenidos con intereses.

Lo llamativo del caso es que el exmagistrado aportó menos de seis años al sistema previsional fueguino, pero el Tribunal consideró que su beneficio se encuentra amparado por régimenes especiales aplicables a jueces (leyes 244 y 460), por lo que mantiene el derecho al 82% móvil completo.





El fallo sienta un precedente histórico y podría abrir la puerta a nuevas demandas de jubilados del Poder Judicial que reclamen recomposición de haberes congelados durante la emergencia previsional.





