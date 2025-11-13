(Vídeo) Insólita maniobra: un colectivo ingresó por colectora, para evitar el congestionamiento por accidente y termino atropellando carteles.

Un insólito episodio se registró pasadas las 17:50 horas de hoy, jueves 13 en la avenida Perito Moreno, a la altura del supermercado La Anónima, enfrente del colegio CIU. Cuando colectivo, intentando esquivar el congestionamiento por el accidente entre camión y colectivo, ingreso por colectora, llevándose puesto los carteles de la via publica y no pudiendo retroceder, lo que ocasiono que tenga que ser asistido por la policía. (





Según testigos, el conductor realizó la maniobra aparentemente confundido por la señalización del lugar, lo que provocó que el vehículo quedara atascado entre las vallas de contención y carteles. Debido a la situación, personal policial, que estaba en el lugar por otro accidente, tuvo que intervenir para ordenar el tránsito y asistir a los pasajeros, quienes debieron descender del colectivo ante el riesgo de que el vehículo sufriera daños mayores.





La situación generó demoras en el tránsito, que ya venia con problemas por el accidente anterior, sobre uno de los principales accesos de la ciudad, mientras los agentes de tránsito trabajaban para liberar la unidad. No se registraron personas heridas, aunque el hecho causó sorpresa e indignación entre los automovilistas que circulaban por la zona.





El insólito error reaviva las críticas a la falta de señalización y mantenimiento en sectores de la avenida Perito Moreno, donde son frecuentes los incidentes viales.



