Choque entre un camión y un colectivo urbano frente al Colegio CIU: varios pasajeros fueron trasladados al hospital

Un accidente de tránsito se registró este jueves 13 de noviembre alrededor de las 17:30 horas en la avenida Perito Moreno al 1400, frente al Colegio CIU, donde un camión colisionó contra un colectivo de la línea urbana de pasajeros, provocando que varios ocupantes resultaran con contusiones y debieran ser trasladados al Hospital Regional Ushuaia.

De acuerdo a los primeros datos, el colectivo circulaba en sentido sur-norte y se había detenido en el semáforo en rojo cuando fue impactado desde atrás por un camión semirremolque, lo que causó daños materiales y lesiones leves entre los pasajeros.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, bomberos voluntarios del cuartel Zona Norte y personal sanitario del Hospital Regional Ushuaia, quienes asistieron a los heridos y trasladaron a algunos de ellos para una evaluación médica preventiva.





El hecho generó demoras en el tránsito sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.



