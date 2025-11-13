Choque entre un camión y un colectivo urbano frente al Colegio CIU: varios pasajeros fueron trasladados al hospital

13 noviembre 2025

Choque entre un camión y un colectivo frente al Colegio CIU en Ushuaia. Varios pasajeros fueron trasladados al hospital con lesiones leves.

El accidente ocurrió sobre la avenida Perito Moreno al 1400, cuando un camión impactó contra la parte trasera de un colectivo de línea. Intervinieron bomberos y Policía.
Un accidente de tránsito se registró este jueves 13 de noviembre alrededor de las 17:30 horas en la avenida Perito Moreno al 1400, frente al Colegio CIU, donde un camión colisionó contra un colectivo de la línea urbana de pasajeros, provocando que varios ocupantes resultaran con contusiones y debieran ser trasladados al Hospital Regional Ushuaia.

De acuerdo a los primeros datos, el colectivo circulaba en sentido sur-norte y se había detenido en el semáforo en rojo cuando fue impactado desde atrás por un camión semirremolque, lo que causó daños materiales y lesiones leves entre los pasajeros.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, bomberos voluntarios del cuartel Zona Norte y personal sanitario del Hospital Regional Ushuaia, quienes asistieron a los heridos y trasladaron a algunos de ellos para una evaluación médica preventiva.

El hecho generó demoras en el tránsito sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Chocan camion y colectivo en perito moreno a la altura de la anonima

Choque entre un camión y un colectivo urbano frente al Colegio CIU: varios pasajeros fueron trasladados al hospital
Choque entre un camión y un colectivo urbano frente al Colegio CIU: varios pasajeros fueron trasladados al hospital
Choque entre un camión y un colectivo frente al Colegio CIU en Ushuaia. Varios pasajeros fueron trasladados al hospital con lesiones leves.
