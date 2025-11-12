Doble alerta meteorológico en Tierra del Fuego

Según el parte oficial publicado a las 6:15 de este miércoles 12 de noviembre, el fenómeno afectará principalmente las zonas no costeras de ambas ciudades fueguinas, donde se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes.





El SMN detalló que podrían acumularse entre 10 y 20 milímetros de agua, aunque en algunos sectores el registro podría ser aún mayor.





Ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias continuas





El área también será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 50 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.





Las condiciones más severas se prevén a partir de la tarde, cuando el temporal alcance su máxima intensidad, para luego disminuir gradualmente durante la noche.





Recomendaciones oficiales. Ante el alerta vigente, las autoridades recomiendan:

Evitar salir o realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura ni dejar objetos sueltos que puedan volarse.

Asegurar chapas, techos y elementos del hogar que puedan desprenderse.

Limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

Mantenerse alejado de zonas inundables.

Cortar la electricidad si el agua ingresa al domicilio.

El SMN recordó que este tipo de eventos puede afectar la circulación vehicular y peatonal, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir, especialmente en rutas de montaña o caminos rurales.