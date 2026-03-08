Nuevo golpe al calendario escolar: docentes de SUTEF anuncian paro, desobligaciones y movilizaciones

SUTEF anunció paro docente y plan de lucha en Tierra del Fuego. La medida volverá a afectar el dictado de clases y anticipa más conflicto educativo.
El congreso provincial de delegadas y delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió avanzar con un paro docente de 24 horas con movilización y una serie de medidas gremiales que se desarrollarán durante la semana, en una decisión que vuelve a tensar el conflicto educativo en Tierra del Fuego.
El encuentro se realizó este viernes en la ciudad de Tolhuin y contó con la participación de más de 130 delegadas, delegados e integrantes de comisiones directivas del sindicato.
La decisión se adoptó luego de la lectura de los mandatos de las instituciones educativas de toda la provincia y en medio de reclamos vinculados a la situación salarial, las condiciones laborales y el contexto económico nacional.
Catena apuntó contra la reforma laboral y advirtió por más conflictos
Durante el congreso, el secretario general provincial del sindicato, Horacio Catena, realizó un análisis del contexto político y social, en el que cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre su impacto en los derechos laborales. “El marco protector de derechos que existía hasta ayer ya no existe. La Argentina no es un poco más injusta, es totalmente injusta”, sostuvo.
El dirigente sindical también planteó que las políticas nacionales podrían trasladarse a las provincias y advirtió sobre posibles reformas previsionales en el futuro.
En ese sentido, afirmó que el escenario actual exige mayor organización del movimiento sindical y anticipó que el conflicto podría extenderse.
“Tenemos que defender el salario y tenemos que ir a un plan de lucha que va a ser muy largo”, señaló.
Endeudamiento y pluriempleo docente
Durante su exposición, Catena también se refirió a la situación económica que atraviesan las y los trabajadores. Según indicó, el endeudamiento creciente y la pérdida del poder adquisitivo afectan directamente a las familias docentes. “Díganme quién no ha pasado alguna noche sin dormir pensando en cómo pagar”, expresó.
Respecto de la docencia fueguina, señaló que el pluriempleo se volvió una necesidad para sostener ingresos. “El pluriempleo docente no es nuevo, pero no hay cuerpo que pueda resistir eso”, afirmó.
Preocupación por nuevas interrupciones de clases
La resolución del gremio implica una nueva interrupción del normal dictado de clases, lo que vuelve a generar preocupación en sectores de la comunidad educativa.
Familias y estudiantes vienen manifestando inquietud por la continuidad del calendario escolar y la falta de previsibilidad en el ciclo lectivo, especialmente en un contexto donde los conflictos gremiales han impactado repetidamente en el desarrollo de las clases en la provincia.
Agenda de medidas gremiales
El congreso definió además una agenda de acciones sindicales para los próximos días.
Lunes 9 de marzo
Paro Internacional Feminista y asambleas en todas las instituciones educativas.
Martes 10 de marzo
Desobligaciones con movilización para exigir:
- Entrega inmediata de cargos
- No cierre de salas, grados y cursos
- Continuidad de programas socioeducativos
También habrá movilización para reclamar a legisladores el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo presentada por el sindicato hace dos años.
Miércoles 11 de marzo
Paro provincial docente de 24 horas con movilización.
Jueves 12 de marzo
Asambleas en instituciones educativas y congreso provincial virtual de delegados.
Viernes 13 de marzo
Asambleas en escuelas y marcha de antorchas en toda la provincia a las 20 horas.
Solidaridad sindical con Adriana Soria
Durante el congreso también se aprobó por unanimidad un pronunciamiento de solidaridad con Adriana Soria, vocal de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por las trabajadoras y trabajadores activos.
Desde el gremio denunciaron un presunto hecho de persecución política luego de que Soria cuestionara públicamente al intendente de Río Grande, Martín Pérez, por una deuda municipal con la obra social que —según señalaron— superaría los 3.000 millones de pesos en contribuciones patronales.
De acuerdo con lo informado durante el congreso, días después de esas declaraciones la dirigente recibió una notificación informándole que se le quitaba un terreno que le había sido adjudicado. Desde SUTEF interpretaron la situación como un intento de amedrentamiento y llamaron a las trabajadoras y trabajadores a expresar su solidaridad.
