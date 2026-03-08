Nuevo golpe al calendario escolar: docentes de SUTEF anuncian paro, desobligaciones y movilizaciones

El congreso provincial de delegadas y delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió avanzar con un paro docente de 24 horas con movilización y una serie de medidas gremiales que se desarrollarán durante la semana, en una decisión que vuelve a tensar el conflicto educativo en Tierra del Fuego.

El encuentro se realizó este viernes en la ciudad de Tolhuin y contó con la participación de más de 130 delegadas, delegados e integrantes de comisiones directivas del sindicato.





La decisión se adoptó luego de la lectura de los mandatos de las instituciones educativas de toda la provincia y en medio de reclamos vinculados a la situación salarial, las condiciones laborales y el contexto económico nacional.

Catena apuntó contra la reforma laboral y advirtió por más conflictos





Durante el congreso, el secretario general provincial del sindicato, Horacio Catena, realizó un análisis del contexto político y social, en el que cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre su impacto en los derechos laborales. “El marco protector de derechos que existía hasta ayer ya no existe. La Argentina no es un poco más injusta, es totalmente injusta”, sostuvo.





El dirigente sindical también planteó que las políticas nacionales podrían trasladarse a las provincias y advirtió sobre posibles reformas previsionales en el futuro.





En ese sentido, afirmó que el escenario actual exige mayor organización del movimiento sindical y anticipó que el conflicto podría extenderse.

“Tenemos que defender el salario y tenemos que ir a un plan de lucha que va a ser muy largo”, señaló.