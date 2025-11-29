(Video) Ushuaia: hace instantes: Vecinos denuncian intrusamiento en terreno municipal y critican la respuesta policial

Vecinos denuncian intrusamiento en Ushuaia y critican que la Policía no retuvo el camión ni la casilla usados en la ocupación. Malestar y preocupación
Vecinos del barrio ubicado en la intersección de Neuquén y Mar de Oses/Cabo de Hornos, en Ushuaia, denunciaron este sábado un nuevo intrusamiento en un terreno municipal. Según relataron, un grupo de personas llegó al lugar con una casilla ya armada a bordo de un camión, la descargó rápidamente y la instaló dentro del predio.
Los frentistas aseguraron que llamaron de inmediato a la Policía, pero que la presencia de los uniformados demoró cerca de 40 minutos, tiempo que permitió que la ocupación se concretara sin obstáculos.
Una vez en el lugar, la Policía dialogó con las personas que custodiaban la casilla y evaluó la situación. Sin embargo, según indicaron los vecinos, los efectivos habrían decidido no secuestrar ni el camión ni la casilla, elementos utilizados para cometer el intrusamiento. Por el contrario, señalaron que serían devueltos a las personas involucradas, lo que —alertaron los vecinos— permitiría que el intento de ocupación se repita en otro terreno municipal.
La decisión generó un fuerte malestar en la zona, donde los habitantes aseguran que la falta de controles y la respuesta tardía de las autoridades facilitan este tipo de hechos, cada vez más recurrentes en Ushuaia.
La situación continúa en desarrollo y se espera la definición de las autoridades municipales y judiciales respecto al futuro del terreno en disputa.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Cargar todas las NotasNo se encontraron NotasVer TodoLeer MasResponderCancelar respuestaBorrarPorCasaPaginasPOSTEOSMirar TodoRECOMENDADOETIQUETASARCHIVOBuscarTODAS NOTASNo se encontró ninguna coincidenciaVolverDomingoLunesMartesMiercolesJuevesViernesSabadoDoLuMaMiJuViSaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneFebMarAbrMayoJunJulAgoSepOctNovDicAhoraHace 1 minuto Mas de 1 minuto atrásHace 1 hora Mas de 1 hora atrásAyerMas 1 día atrásMas 1 de semana atráshace mas de 5 semanasSeguidoresSeguirContenido Premium, para DesbloquearloPASO 1: Haga clic en Compartir en una red socialPASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear ContenidoCopie todo el codigoSelecciones Todo CodigoTodos los códigos fueron copiados a su portapapelesNo se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiarTabla de Contenidos
COMENTARIOS