(Video) Ushuaia: hace instantes: Vecinos denuncian intrusamiento en terreno municipal y critican la respuesta policial

Vecinos denuncian intrusamiento en Ushuaia y critican que la Policía no retuvo el camión ni la casilla usados en la ocupación. Malestar y preocupación

El intrusamiento de un terreno municipal en Ushuaia generó tensión entre vecinos, que cuestionan la demora policial y la decisión de no secuestrar el camión ni la casilla utilizada para ocupar el lote.

Vecinos del barrio ubicado en la intersección de Neuquén y Mar de Oses/Cabo de Hornos, en Ushuaia, denunciaron este sábado un nuevo intrusamiento en un terreno municipal. Según relataron, un grupo de personas llegó al lugar con una casilla ya armada a bordo de un camión, la descargó rápidamente y la instaló dentro del predio.

Los frentistas aseguraron que llamaron de inmediato a la Policía, pero que la presencia de los uniformados demoró cerca de 40 minutos, tiempo que permitió que la ocupación se concretara sin obstáculos.

Una vez en el lugar, la Policía dialogó con las personas que custodiaban la casilla y evaluó la situación. Sin embargo, según indicaron los vecinos, los efectivos habrían decidido no secuestrar ni el camión ni la casilla, elementos utilizados para cometer el intrusamiento. Por el contrario, señalaron que serían devueltos a las personas involucradas, lo que —alertaron los vecinos— permitiría que el intento de ocupación se repita en otro terreno municipal.

La decisión generó un fuerte malestar en la zona, donde los habitantes aseguran que la falta de controles y la respuesta tardía de las autoridades facilitan este tipo de hechos, cada vez más recurrentes en Ushuaia.

La situación continúa en desarrollo y se espera la definición de las autoridades municipales y judiciales respecto al futuro del terreno en disputa.

