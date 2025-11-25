Nuevo escándalo en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego: denuncian nepotismo, conflicto de intereses y encubrimiento institucional

Denuncian al Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por nepotismo, conflicto de intereses y encubrimiento en favor de funcionarios y empresarios.
Una nueva denuncia vuelve a sacudir al Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego: acusan a sus máximas autoridades de encubrir graves irregularidades, permitir nepotismo, avalar incompatibilidades y proteger a exfuncionarios, empresarios y un exauditor fiscal involucrado en prácticas prohibidas por la Ley de Ética Pública.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego (TCP) quedó nuevamente bajo fuego tras una grave denuncia presentada ante organismos nacionales con competencia en materia de corrupción. La presentación apunta directamente al Presidente del Tribunal, Dr. Miguel Longhitano, y al Vocal de Auditoría, C.P.N. Hugo Sebastián Pani, a quienes acusan de permitir un entramado de nepotismo, conflicto de intereses y encubrimiento institucional.
1. Conflicto de intereses: cobro de honorarios del ente controlado
La denuncia revela que el C.P. Diego Luis Vernet, junto con Elisa Viviana Silva, habrían cobrado honorarios del Fideicomiso Altos de la Patagonia, un emprendimiento vinculado a la Caja Previsional de la Policía (CRPP), organismo directamente controlado por el Tribunal de Cuentas.
El cobro de dinero por parte de personal encargado del control constituye una incompatibilidad grave, que viola todos los principios de probidad, transparencia e imparcialidad.
Además, el fideicomiso está relacionado con Stefo (exfuncionario de la Caja Policial), Agras y Prieto, empresarios con vínculos estrechos y múltiples negocios ligados a la CRPP.
2. Nepotismo institucional: adscripción por vínculos familiares
Otro punto crítico expone que Vernet fue adscripto al Poder Legislativo Provincial, organismo que el propio TCP debe auditar.
La solicitud fue realizada por la legisladora Liliana Martínez Allende, quien resulta ser cuñada del contador Vernet, lo que configura un claro caso de nepotismo institucional avalado por el Plenario del Tribunal.
El traslado de un auditor al ente fiscalizado es considerado una violación directa del principio de independencia y un abuso de autoridad por parte de los miembros del TCP.
3. Encubrimiento desde la cúpula del TCP
El informe denuncia que, pese a las pruebas, el Tribunal no abrió ningún sumario administrativo para investigar el conflicto de intereses.
Por el contrario, facilitó la salida del agente en 2018 para que asumiera como interventor en un Registro del Automotor, y en 2021, mediante la Resolución Plenaria 239/2021, el Plenario decidió promocionarlo a la categoría A2, incluso mientras se encontraba con licencia.
Los firmantes de esa resolución fueron:
- C.P. Diego Martín Pascuas
- Dr. Miguel Longhitano
- C.P.N. Hugo Sebastián Pani
- C.P. Luis María Capellano
La promoción, en ese contexto, es calificada como un acto de encubrimiento y abuso de autoridad, reforzando la hipótesis de una connivencia institucional destinada a premiar conductas irregulares y evitar sanciones.
La denuncia solicita que la investigación se centre en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y responsabilidad solidaria del Cuerpo Plenario.
Cabe recordar que la familia Vernet se encuentra bajo investigación por presuntos lazos con el contador de la familia Kirchner, un antecedente que suma tensión a un escándalo que vuelve a sacudir a uno de los organismos que, paradójicamente, debería garantizar el control y la transparencia en la provincia.
