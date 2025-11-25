Nuevo escándalo en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego: denuncian nepotismo, conflicto de intereses y encubrimiento institucional

3. Encubrimiento desde la cúpula del TCP





El informe denuncia que, pese a las pruebas, el Tribunal no abrió ningún sumario administrativo para investigar el conflicto de intereses.

Por el contrario, facilitó la salida del agente en 2018 para que asumiera como interventor en un Registro del Automotor, y en 2021, mediante la Resolución Plenaria 239/2021, el Plenario decidió promocionarlo a la categoría A2, incluso mientras se encontraba con licencia.





Los firmantes de esa resolución fueron:

C.P. Diego Martín Pascuas

Dr. Miguel Longhitano

C.P.N. Hugo Sebastián Pani

C.P. Luis María Capellano

La promoción, en ese contexto, es calificada como un acto de encubrimiento y abuso de autoridad, reforzando la hipótesis de una connivencia institucional destinada a premiar conductas irregulares y evitar sanciones.





La denuncia solicita que la investigación se centre en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y responsabilidad solidaria del Cuerpo Plenario.





Cabe recordar que la familia Vernet se encuentra bajo investigación por presuntos lazos con el contador de la familia Kirchner, un antecedente que suma tensión a un escándalo que vuelve a sacudir a uno de los organismos que, paradójicamente, debería garantizar el control y la transparencia en la provincia.





